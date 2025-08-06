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Головна Індустрії Українські аграрії отримають до 150 млн грн — кого стосується

Українські аграрії отримають до 150 млн грн — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 17:25
Для українських аграріїв запровадили нові виплати — що відомо
Трактор обробляє поле. Фото: Freepik

В Україні для аграріїв запровадили нову виплату. 150 млн гривень отримають покупці української агротехніки та обладнання за програмою компенсації 25% її вартості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України

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У відомстві додали, що ці кошти спрямують 412 агровиробникам, які у червні подали заявки на компенсацію вартості 888 одиниць техніки, придбаних в межах програми.

Деталі проєкту

Програма є складовою політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".
Серед техніки, за придбання якої буде надана компенсація, зокрема:

  • трактори та причепи;
  • обладнання для транспортування й зберігання;
  • ґрунтообробна техніка;
  • системи для поливу та багато інших найменувань.

"Червень став одним із найактивніших місяців у програмі: понад 400 сільгосппідприємств подали заявки на компенсацію за 888 одиниць техніки. А це означає і додаткові замовлення для машинобудівних заводів, а отже — нові робочі місця, і водночас — більше сучасної техніки для аграріїв. Виділені Урядом у липні додаткові 700 млн грн дозволять профінансувати ще 3 тисячі заявок. Подавати їх можуть як сільгоспвиробники, які вирощують продукцію, так і агропереробні підприємства", — наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Загалом за 7 місяців поточного етапу програми (за умовами він починається у грудні) було придбано 4 284 одиниці української с/г техніки та обладнання загальною вартістю понад 3 млрд грн (з ПДВ). Держава сплатила майже 642 млн грн компенсації.

Як скористатися програмою

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яке має не менше 60% української складової. 
Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Міністерства економіки. Станом на серпень у Переліку 13 807 технічних найменувань від 157 виробників.

Скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для участі у проєкті необхідно обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. У програмі беруть участь 34 банки.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті Міністерства.

Раніше ми писали, чи отримають фермери компенсацію від держави у разі знищення врожаю сараною. 

Також дізнавайтеся, що буде з врожаєм пшениці в Україні.

виплати сільське господарство компенсація фермери аграрії
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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