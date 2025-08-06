Для українських аграріїв запровадили нові виплати — що відомо

Трактор обробляє поле. Фото: Freepik

В Україні для аграріїв запровадили нову виплату. 150 млн гривень отримають покупці української агротехніки та обладнання за програмою компенсації 25% її вартості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

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У відомстві додали, що ці кошти спрямують 412 агровиробникам, які у червні подали заявки на компенсацію вартості 888 одиниць техніки, придбаних в межах програми.

Деталі проєкту

Програма є складовою політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Серед техніки, за придбання якої буде надана компенсація, зокрема:

трактори та причепи;

обладнання для транспортування й зберігання;

ґрунтообробна техніка;

системи для поливу та багато інших найменувань.

"Червень став одним із найактивніших місяців у програмі: понад 400 сільгосппідприємств подали заявки на компенсацію за 888 одиниць техніки. А це означає і додаткові замовлення для машинобудівних заводів, а отже — нові робочі місця, і водночас — більше сучасної техніки для аграріїв. Виділені Урядом у липні додаткові 700 млн грн дозволять профінансувати ще 3 тисячі заявок. Подавати їх можуть як сільгоспвиробники, які вирощують продукцію, так і агропереробні підприємства", — наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Загалом за 7 місяців поточного етапу програми (за умовами він починається у грудні) було придбано 4 284 одиниці української с/г техніки та обладнання загальною вартістю понад 3 млрд грн (з ПДВ). Держава сплатила майже 642 млн грн компенсації.

Як скористатися програмою

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яке має не менше 60% української складової.

Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Міністерства економіки. Станом на серпень у Переліку 13 807 технічних найменувань від 157 виробників.

Скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Для участі у проєкті необхідно обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. У програмі беруть участь 34 банки.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті Міністерства.

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