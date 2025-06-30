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Главная Индустрии Украина перезапускает энергетику — на какие объекты ставка

Украина перезапускает энергетику — на какие объекты ставка

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 15:30
Ставка на децентрализацию — какие энергетические объекты строят в Украине
Ветровые турбины. Фото иллюстративное: Freepik

Из-за полномасштабной войны с Россией Украина потеряла около 80% ветровой генерации и 25-30% солнечной. Ведь большинство станций располагались на территории оккупированного Крыма, а также на Юге и Востоке страны, которые страдают от обстрелов со стороны РФ.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

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Украина потеряла много генерации из-за полномасштабного вторжения России, отметил эксперт. В основном это именно ветровые электростанции — 80%, которые расположены преимущественно в Крыму, а также в южных и восточных регионах Украины. Потери солнечной генерации меньше и составляют 25-30%.

Что сейчас происходит в энергетическом секторе Украины

Несмотря на войну, восстановление энергетики продолжается, говорит Омельченко. Он также отметил, что сейчас в Украине уже строится шесть ветровых электростанций — в том числе пять в западных регионах и Тилигульская ВЭС на Николаевщине.

Запланировано строительство ветроэлектростанции и в Полтавской области. Кроме того, возводятся также новые солнечные электростанции.

Однако, по мнению эксперта, строительство СЭС на сегодня не является сверхважным, пока не будут обеспечены соответствующие балансирующие мощности. Поэтому возобновляемая энергетика развивается, насколько это возможно в период войны.

Какие объекты будут строить

Ключевая ставка на децентрализованную генерацию, пояснил эксперт. По плану Укрэнерго, в течение 3-4 лет должно появиться 11 ГВт таких мощностей. А вот атомная энергетика в ближайшей стратегии отсутствует, потому что является очень дорогой и длительной с точки зрения реализации.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска установили контроль над вторым из четырех месторождений лития в Украине. Речь идет о месторождении в селе Шевченко в Донецкой области.

Также мы сообщали, что Россия начинает добычу газа на захваченных украинских территориях.

электроэнергия сфера энергетики Атомная электростанция ветровые электростанции возобновляемая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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