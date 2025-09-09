Переломный момент в энергетической геополитике — что изменит "Сила Сибири-2"

Газовый трубопровод. Фото иллюстративное: Freepik

Недавнее подписание соглашения о трубопроводе "Сила Сибири-2" знаменует собой поворотный момент в мировой энергетической геополитике, потенциально создавая новый порядок в сфере природного газа с далеко идущими последствиями. Эта знаковая сделка между Россией и Китаем укрепляет их стратегическое партнерство, одновременно обещая изменить мировые энергетические потоки на десятилетия вперед.

Отмечается, что это соглашение заключено в критическое время, когда мировые энергетические рынки уже испытывают значительные сбои из-за колебаний цен на нефть, и представляет собой одно из самых существенных изменений в моделях распределения природного газа 21 века.

Что делает эту сделку с трубопроводом такой значительной

Недавно согласованный трубопровод "Сила Сибири-2" представляет собой значительное расширение энергетического сотрудничества России и Китая, предназначенный для транспортировки до 50 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно из Западной Сибири в северный Китай через Монголию.

Этот масштабный инфраструктурный проект дополнит имеющийся трубопровод "Сила Сибири", который сейчас поставляет 38 миллиардов кубических метров ежегодно на китайские рынки.

Вместе эти трубопроводы позволят России перенаправлять более 100 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно на восток, что примерно эквивалентно тому, что Россия планировала отправлять в Европу через ныне заброшенный трубопровод "Северный поток-2". Это перенаправление означает фундаментальную реструктуризацию мировых рынков газа и цепей поставок.

Когда построят "Силу Сибири-2"

Инфраструктура трубопровода требует значительных инвестиций от обеих стран, причем Россия, вероятно, несет большую часть расходов на строительство. Хотя точные сроки остаются неуказанными в официальных объявлениях, инфраструктурные проекты такого масштаба обычно требуют 5-7 лет от окончательного соглашения до начала эксплуатации, что свидетельствует о том, что завершения можно ожидать к 2030 году.

Как это соглашение меняет энергетическую стратегию России

После введения западными санкциями после конфликта в Украине Россия ускорила свой поворот на Восток. Соглашение "Сила Сибири-2" предоставляет Москве решающий альтернативный рынок для ее огромных запасов природного газа после потери значительных европейских клиентов.

Для России этот трубопровод предлагает несколько стратегических преимуществ:

Стабильное, долгосрочное направление экспорта газа, который в противном случае пошел бы в Европу. Уменьшение уязвимости к экономическому давлению и санкциям Запада. Усиленные экономические связи со второй по величине экономикой мира. Усиленная геополитическая согласованность с Пекином по различным международным вопросам. Диверсификация маршрутов и рынков экспорта энергии.

Соглашение также помогает России сохранить свой статус мировой энергетической сверхдержавы, несмотря на попытки Запада экономически изолировать ее.

Как это повлияет на энергетическую безопасность Европы

Европа сталкивается со значительными вызовами, поскольку Россия перенаправляет природный газ на Восток. В частности это:

увеличение зависимости от более дорогого импорта сжиженного природного газа (СПГ);

более высокие расходы на энергоносители влияют на конкурентоспособность промышленности;

потенциальные уязвимости поставок в периоды пикового спроса;

ускоренная потребность в развитии возобновляемой энергетики и мерах повышения эффективности;

возможное исследование альтернативных поставок по трубопроводам из таких регионов как Центральная Азия.

Европейские предприятия уже сталкиваются с высокими затратами на энергоносители, которые снижают их глобальную конкурентоспособность.

Постоянное перенаправление российского газа на восток, вероятно, обострит эту проблему, создав то, что энергетические аналитики называют "хронической невыгодностью" в ценообразовании энергоносителей по сравнению с китайскими производителями.

Общие последствия для мира

В итоге отмечается, что соглашение о трубопроводе "Сила Сибири-2" между Россией и Китаем представляет собой больше, чем просто проект энергетической инфраструктуры — оно сигнализирует о фундаментальной перестройке мировых потоков природного газа с далеко идущими последствиями.

Укрепляя свое энергетическое партнерство, Москва и Пекин создают новый газовый порядок, который бросает вызов западным предположениям об энергетической безопасности и меняет конкурентную динамику на мировых рынках, включая влияние на производство ОПЕК.

Возникновение энергетической оси Россия-Китай также может ускорить фрагментацию мирового энергетического рынка на региональные блоки с различными механизмами ценообразования, регуляторными рамками и стратегическими приоритетами, что потенциально может положить конец эре действительно глобального газового рынка.

