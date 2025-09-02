Видео
Россия и Китай договорились строить новый газопровод — детали

Россия и Китай договорились строить новый газопровод — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:08
Сила Сибири 2 — Россия и Китай договорились о строительстве нового газопровода
Газовый трубопровод. Фото иллюстративное: Freepik

Российский "Газпром" подписал юридически обязывающее соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию. Компания также согласилась увеличить поток газа в Китай через существующий маршрут "Сила Сибири" и будущий дальневосточный газопровод, при этом детали относительно сроков строительства, переговоров по цене и финансовых условий пока не разглашаются.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Детали сделки

В комментариях российским агентствам из Пекина главный исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что производитель газа может поставлять до 50 миллиардов кубических метров в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет. Миллер сказал, что цена на топливо будет ниже, чем та, которую компания сейчас взимает с клиентов в Европе.

Пекин еще не подтвердил детали заявления Миллера. Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", сообщая о двусторонних встречах, не упоминало конкретно о трубопроводе, хотя и сообщило, что две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области энергетики.

В агентстве отметили, что обеспечение любого продвижения проекта стало бы дипломатическим переворотом для президента Владимира Путина и мощным сигналом о прочных связях, сложившихся с Китаем с 2022 года, поскольку Россия борется с последствиями западных санкций. Заседание блока безопасности Шанхайской организации сотрудничества, состоявшееся в последние несколько дней, происходит в тот момент, когда администрация Трампа усиливает свою риторику и вводит карательные тарифы на страны всего мира.

"Проект строительства "Силы Сибири 2" и газопровода "Союз-Восток", транзитного сообщения через Монголию, а также мощностей для транспортировки газа в Китае, станет крупнейшим, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире", — цитируют Миллера российские новостные агентства.

"Газпром" якобы также согласился увеличить поток в Китай через имеющийся маршрут "Сила Сибири" еще на 6 миллиардов кубических метров в год. Его текущая годовая мощность составляет 38 миллиардов кубических метров.

Согласно отчетам, потоки через будущий дальневосточный газопровод в Китай, запланированный на 2027 год, также превысят первоначально запланированные 10 миллиардов кубических метров в год.

Ранее мы писали, что итальянская полиция по европейскому ордеру задержала гражданина Украины, которого немецкие следователи связывают с диверсией на газопроводах "Северный поток". По данным следствия, он находился на яхте "Андромеда" и выполнял координационную роль.

Также мы рассказывали, что Россия нанесла удар по компрессорной станции Оператора ГТС Украины в Одесской области, вблизи украинско-румынской границы.

Китай Газпром газопровод газоснабжение Россия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
