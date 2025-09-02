Сила Сибіру 2 — Росія та Китай домовилися про будівництво нового газопроводу

Газовий трубопровід. Фото ілюстративне: Freepik

Російський "Газпром" підписав юридично зобов'язувальну угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію. Компанія також погодилася збільшити потік газу до Китаю через наявний маршрут "Сила Сибіру" та майбутній далекосхідний газопровід, при цьому деталі щодо термінів будівництва, переговорів щодо ціни та фінансових умов поки що не розголошуються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі угоди

У коментарях російським агентствам з Пекіна головний виконавчий директор "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що виробник газу може постачати до 50 мільярдів кубічних метрів на рік через "Силу Сибіру 2" протягом 30 років. Міллер сказав, що ціна на паливо буде нижчою, ніж та, яку компанія зараз стягує з клієнтів у Європі.

Пекін ще не підтвердив деталі заяви Міллера. Китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", повідомляючи про двосторонні зустрічі, не згадувало конкретно про трубопровід, хоча й повідомило, що дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю, зокрема в галузі енергетики.

В агенції зазначили, що забезпечення будь-якого просування проєкту стало б дипломатичним переворотом для президента Володимира Путіна та потужним сигналом про міцні зв'язки, що склалися з Китаєм з 2022 року, оскільки Росія бореться з наслідками західних санкцій. Засідання блоку безпеки Шанхайської організації співробітництва, що відбулося останніми кількома днями, відбувається в той момент, коли адміністрація Трампа посилює свою риторику та запроваджує каральні тарифи на країни всього світу.

"Проєкт будівництва "Сили Сибіру 2" та газопроводу "Союз-Схід", транзитного сполучення через Монголію, а також потужностей для транспортування газу в Китаї, стане найбільшим, наймасштабнішим та найкапіталомісткішим газовим проєктом у світі", — цитують Міллера російські новинні агентства.

"Газпром" нібито також погодився збільшити потік до Китаю через наявний маршрут "Сила Сибіру" ще на 6 мільярдів кубічних метрів на рік. Його поточна річна потужність становить 38 мільярдів кубічних метрів.

Згідно зі звітами, потоки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю, запланований на 2027 рік, також перевищать спочатку заплановані 10 мільярдів кубічних метрів на рік.

