Переломний момент в енергетичній геополітиці — що змінить “Сила Сибіру-2”

Нещодавнє підписання угоди про трубопровід "Сила Сибіру-2" знаменує собою поворотний момент у світовій енергетичній геополітиці, потенційно створюючи новий порядок у сфері природного газу з далекосяжними наслідками. Ця знакова угода між Росією та Китаєм зміцнює їхнє стратегічне партнерство, водночас обіцяючи змінити світові енергетичні потоки на десятиліття вперед.

Зазначається, що ця угода укладена у критичний час, коли світові енергетичні ринки вже зазнають значних збоїв через коливання цін на нафту, і являє собою одну з найбільш суттєвих змін у моделях розподілу природного газу 21 століття.

Що робить цю угоду з трубопроводом такою значною

Нещодавно узгоджений трубопровід "Сила Сибіру — 2" являє собою значне розширення енергетичної співпраці Росії та Китаю, призначений для транспортування до 50 мільярдів кубічних метрів природного газу щороку із Західного Сибіру до північного Китаю через Монголію.

Цей масштабний інфраструктурний проєкт доповнить наявний трубопровід "Сила Сибіру", який наразі постачає 38 мільярдів кубічних метрів щороку на китайські ринки.

Разом ці трубопроводи дозволять Росії перенаправляти понад 100 мільярдів кубічних метрів природного газу щороку на схід, що приблизно еквівалентно тому, що Росія планувала відправляти до Європи через нині закинутий трубопровід "Північний потік-2". Це перенаправлення означає фундаментальну реструктуризацію світових ринків газу та ланцюгів постачання.

Коли збудують "Силу Сибіру-2"

Інфраструктура трубопроводу вимагає значних інвестицій від обох країн, причому Росія, ймовірно, несе більшу частину витрат на будівництво. Хоча точні терміни залишаються невказаними в офіційних оголошеннях, інфраструктурні проєкти такого масштабу зазвичай потребують 5-7 років від остаточної угоди до початку експлуатації, що свідчить про те, що завершення можна очікувати до 2030 року.

Як ця угода змінює енергетичну стратегію Росії

Після запровадження західними санкціями після конфлікту в Україні Росія прискорила свій поворот на схід. Угода "Сила Сибіру-2" надає Москві вирішальний альтернативний ринок для її величезних запасів природного газу після втрати значних європейських клієнтів.

Для Росії цей трубопровід пропонує кілька стратегічних переваг:

Стабільний, довгостроковий напрямок експорту газу, який в іншому випадку пішов би до Європи. Зменшення вразливості до економічного тиску та санкцій Заходу. Посилені економічні зв'язки з другою за величиною економікою світу. Посилена геополітична узгодженість з Пекіном з різних міжнародних питань. Диверсифікація маршрутів та ринків експорту енергії.

Угода також допомагає Росії зберегти свій статус світової енергетичної наддержави, попри спроби Заходу економічно ізолювати її.

Як це вплине на енергетичну безпеку Європи

Європа стикається зі значними викликами, оскільки Росія перенаправляє природний газ на схід. Зокрема це:

збільшення залежності від дорожчого імпорту скрапленого природного газу (ЗПГ);

вищі витрати на енергоносії впливають на конкурентоспроможність промисловості;

потенційні вразливості постачання у періоди пікового попиту;

прискорена потреба в розвитку відновлюваної енергетики та заходах підвищення ефективності;

можливе дослідження альтернативних поставок трубопроводами з таких регіонів як Центральна Азія.

Європейські підприємства вже стикаються з високими витратами на енергоносії, які знижують їхню глобальну конкурентоспроможність.

Постійне перенаправлення російського газу на схід, ймовірно, загострить цю проблему, створивши те, що енергетичні аналітики називають "хронічною невигідністю" в ціноутворенні енергоносіїв порівняно з китайськими виробниками.

Загальні наслідки для світу

У підсумку зазначається, що угода про трубопровід "Сила Сибіру-2" між Росією та Китаєм являє собою більше, ніж просто проєкт енергетичної інфраструктури — вона сигналізує про фундаментальну перебудову світових потоків природного газу з далекосяжними наслідками.

Зміцнюючи своє енергетичне партнерство, Москва та Пекін створюють новий газовий порядок, який кидає виклик західним припущенням щодо енергетичної безпеки та змінює конкурентну динаміку на світових ринках, включаючи вплив на виробництво ОПЕК.

Виникнення енергетичної осі Росія-Китай також може прискорити фрагментацію світового енергетичного ринку на регіональні блоки з різними механізмами ціноутворення, регуляторними рамками та стратегічними пріоритетами, що потенційно може покласти край ері справді глобального газового ринку.

