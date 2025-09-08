Оптимизма нет — в YASNO призвали украинцев запасаться павербанками

Девушка с книжкой и фонариком. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на подготовку энергетиков и сделанные выводы после прошлогодних атак, риски новых обстрелов остаются высокими. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к любому развитию событий и позаботиться о базовых вещах, которые помогут пережить временные перебои с электроснабжением.

Об этом написал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет", — говорится в заметке.

Коваленко добавил, что выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.

"Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", — подчеркнул он.

Генеральный директор YASNO рекомендует населению:

запастись павербанками и фонариками, проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;

держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

Бизнесу Коваленко советует провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света, а также позаботиться о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости.

