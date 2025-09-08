Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Отключения света — в YASNO обратились к украинцам

Отключения света — в YASNO обратились к украинцам

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:54
Оптимизма нет — в YASNO призвали украинцев запасаться павербанками
Девушка с книжкой и фонариком. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на подготовку энергетиков и сделанные выводы после прошлогодних атак, риски новых обстрелов остаются высокими. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к любому развитию событий и позаботиться о базовых вещах, которые помогут пережить временные перебои с электроснабжением.

Об этом написал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет", — говорится в заметке.

Коваленко добавил, что выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.

"Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", — подчеркнул он.

Генеральный директор YASNO рекомендует населению:

  • запастись павербанками и фонариками, проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
  • держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

Бизнесу Коваленко советует провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света, а также позаботиться о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости.

Ранее мы писали, что в Днепре ввели графики отключения электроэнергии. Причина — аварийная ситуация, сложившаяся в результате атаки РФ.

Также узнавайте, к чему готовиться украинцам зимой — к частичным отключениям света или полному блэкауту.

электроэнергия обстрелы электроснабжение отключения света свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации