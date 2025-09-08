Відео
Головна Індустрії У YASNO звернулися до українців щодо ситуації зі світлом — деталі

У YASNO звернулися до українців щодо ситуації зі світлом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:54
Оптимізму немає — у YASNO закликали українців запасатися павербанками
Дівчина з книжкою та ліхтариком. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри підготовку енергетиків і зроблені висновки після тогорічних атак, ризики нових обстрілів залишаються високими. Тож українцям варто бути готовими до будь-якого розвитку подій та подбати про базові речі, які допоможуть пережити тимчасові перебої з електропостачанням.

Про це написав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також:

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", — йдеться у дописі.

Коваленко додав, що висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід й точно знають, що і як краще робити у разі атак.

"Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв", — наголосив він.

Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:

  • запастись павербанками та ліхтариками, перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
  • тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Бізнесу Коваленко радить провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла, а також подбати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби. 

Раніше ми писали, що у Дніпрі запровадили графіки відключення електроенергії. Причина — аварійна ситуація, що склалася внаслідок атаки РФ.

Також дізнавайтеся, до чого готуватися українцям взимку — до часткових відключень світла чи повного блекауту.

електроенергія обстріли електропостачання відключення світла світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
