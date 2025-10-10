Отключения света в Украине — где действуют графики 10 октября

Девушка со смартфоном и фонариком. Фото: Новини.LIVE

Из-за очередных массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины ситуация в энергосистеме остается напряженной. Повреждение объектов генерации и распределения электроэнергии привело к дефициту мощности, из-за чего во многих регионах страны введены графики отключения света.

Новини.LIVE рассказывают, в каких областях будут выключать свет 10 октября 2025 года.

Киев

В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Печерского, Соломенского, Шевченковского районов отсутствует свет из-за сложной ситуации в энергосистеме города, вызванной вражескими обстрелами.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение. Следить за графиками отключений можно по ссылке.

Киевская область

По данным ДТЭК, после атаки врага на энергосистему в Бориспольском и Броварском районах действуют экстренные отключения света. Отключения осуществляются по команде НЭК "Укрэнерго".

"Графики не действуют во время экстренных отключений. Срок восстановления света пока неизвестен. Мы обязательно сообщим, когда ситуация изменится", — добавили в компании.

Днепропетровская область

После атаки врага на энергосистему в Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Отключения осуществляются по команде НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Там также добавили, что графики не действуют во время экстренных отключений. Срок восстановления света пока неизвестен.

Кировоградская область

На Кировоградщине сегодня, 10 октября, будут действовать аварийные отключения электричества, как сообщили в пресс-службе компании "Кировоградоблэнерго". Ознакомиться с графиками жители области могут по ссылке.

В компании отметили, что в случае одновременного введения в действие графиков аварийных и плановых отключений, время отсутствия света может быть увеличено.

Харьковская область

Из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

"Вскоре сформированные графики будут обнародованы. Профильные службы делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии", — добавили в ведомстве.

К горожанам также обратились с просьбой не занимать телефон аварийно-диспетчерской службы "1562" по этим вопросам без необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрой и оперативной реакции коммунальных служб.

Черкасская область

В области начались частичные аварийные отключения электроэнергии из-за вражеских атак и повреждения энергетического оборудования.

С 8:45, по словам начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, такие отключения коснулись потребителей, подключенных к Драбовскому, Чернобаевскому, Каневскому филиалам и ВСП "Золотоношские энергетические сети".

Энергетики подчеркивают важность экономного использования электроэнергии. Они призывают жителей области максимально уменьшить нагрузку на сеть, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Запорожская область

Сегодня, 10 октября, в Запорожье ряд домов временно останется без света в связи с плановым и срочным ремонтом электрооборудования, сообщает ПАО "Запорожьеоблэнерго". Адреса, по которым будет происходить обесточивание, можно узнать по ссылке.

Полтавская область

На Полтавщине применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер, как сообщила АО "Полтаваоблэнерго" — последствия российских атак на объекты энергетики.

Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "УКРЭНЕРГО".

Черниговская область

На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений. Впрочем, есть и аварийные.

"График почасовых отключений (ГПВ) на 10 октября. Если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, планируем в течение дня уменьшить объем ограничений", — сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Сумская область

Сумщина перешла на графики аварийных отключений из-за последствий ночной атаки со стороны РФ. Сейчас ГАВ действуют для 10 очередей потребителей.

"К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", — отметили в АО "Сумыоблэнерго".

Где самая сложная ситуация с энергоснабжением

Как сообщили в Укрэнерго, в результате масштабной ракетно-дроновой атаки — есть повреждения энергетических объектов в нескольких областях, что повлекло обесточивание значительного количества потребителей.

"Самой сложной является ситуация в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме — в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения", — отметили в энергокомпании.

Там добавили, что из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов — на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди.

В Укрэнерго заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.

