Відключення світла в Україні — де діють графіки 10 жовтня

Дівчина зі смартфоном та ліхтариком. Фото: Новини.LIVE

Через чергові масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури України ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Пошкодження об’єктів генерації та розподілу електроенергії призвело до дефіциту потужності, через що в багатьох регіонах країни запроваджено графіки відключення світла.

Новини.LIVE розповідають, в яких областях вимикатимуть світло 10 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Київ

У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом'янського, Шевченківського районів відсутнє світло через складну ситуацію в енергосистемі міста спричинену ворожими обстрілами.

Як повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК, фахівці роблять все можливе, щоб повернути електропостачання. Стежити за графіками відключень можна за посиланням.

Київська область

За даними ДТЕК, після атаки ворога на енергосистему в Бориспільському та Броварському районах діють екстрені відключення світла. Відключення здійснюються за командою НЕК "Укренерго".

"Графіки не діють під час екстрених відключень. Термін відновлення світла наразі невідомий. Ми обов'язково повідомимо, коли ситуація зміниться", — додали в компанії.

Дніпропетровська область

Після атаки ворога на енергосистему в Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла. Відключення здійснюються за командою НЕК "Укренерго". Про це повідомили у ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Там також додали, що графіки не діють під час екстрених відключень. Термін відновлення світла наразі невідомий.

Кіровоградська область

На Кіровоградщини сьогодні, 10 жовтня, діятимуть аварійні відключення електрики, як повідомили в пресслужбі компанії "Кіровоградобленерго". Ознайомитися з графіками жителі області можуть за посиланням.

У компанії наголосили, що у разі одночасного введення в дію графіків аварійних та планових відключень, час відсутності світла може бути збільшено.

Харківська область

Через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Про це повідомили в Харківській міській раді.

"Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", — додали у відомстві.

До містян також звернулися з проханням не займати телефон аварійно-диспетчерської служби "1562" з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб.

Черкаська область

На Черкащині розпочалися часткові аварійні відключення електроенергії через ворожі атаки та пошкодження енергетичного обладнання.

З 8:45, за словами начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, такі відключення торкнулися споживачів, підключених до Драбівської, Чорнобаївської, Канівської філій і ВСП "Золотоніські енергетичні мережі".

Енергетики наголошують на важливості ощадливого використання електроенергії. Вони закликають мешканців області максимально зменшити навантаження на мережу, аби допомогти стабілізувати енергосистему.

Запорізька область

Сьогодні, 10 жовтня, у Запоріжжі низка будинків тимчасово залишиться без світла у зв’язку з плановим та терміновим ремонтом електрообладнання, повідомляє ПАТ "Запоріжжяобленерго". Адреси, за якими відбуватиметься знеструмлення, можна дізнатися за посиланням.

Полтавська область

На Полтавщині застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів, як повідомила АТ "Полтаваобленерго" — наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО".

Чернігівська область

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Втім, є й аварійні.

"Графік погодинних відключень (ГПВ) на 10 жовтня. Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень", — повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Сумська область

Сумщина перейшла на графіки аварійних відключень через наслідки нічної атаки з боку РФ. Наразі ГАВ діють для 10 черг споживачів.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", — наголосили в АТ "Сумиобленерго".

Де найскладніша ситуація з енергопостачанням

Як повідомили в Укренерго, внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки — є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

"Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", — наголосили в енергокомпанії.

Там додали, що через наслідки попередніх ворожих обстрілів — на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

В Укренерго запевнили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський оцінив ризики зимових блекаутів в Україні.

Також дізнавайтеся, скільки коштує потужний павербанк, який дозволить зарядити ноутбук чи телефон у разі відсутності електроенергії.