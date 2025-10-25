ДТЭК и графики отключений света — потребителям объяснили, почему они меняются несколько раз в день

Свет в окне квартиры. Фото: УНИАН

В Украине по несколько раз в день могут меняться графики отключений электроэнергии. Это не хаотичные действия энергетиков: все зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом рассказали в компании ДТЭК в Telegram-канале.

Почему графики могут меняться несколько раз в день

Потребителям напомнили, что ситуация в энергосистеме пошатнулась, поскольку враг во время массированных ударов по энергообъектам повредил электростанции и сети передач электричества, из-за чего возник дефицит. В некоторых регионах нехватка как генерации, так и возможности передать электроэнергию потребителям.

"Баланс в системе постоянно меняется: где-то растет потребление, где-то появляются новые повреждения. Поэтому графики отключений могут меняться по несколько раз в день. Это не хаотичные действия и не переключение по настроению", — говорится в разъяснении ДТЭК.

В Укрэнерго, если видят, что электроэнергии не хватает или ее невозможно передать в нужном объеме — дает команду применить ограничения. Облэнерго в регионах выполняет эти команды, чтобы удержать систему в равновесии.

"Это вынужденная мера, которая помогает уберечь систему от полного блэкаута. Энергетики работают круглосуточно, чтобы свет возвращался в каждый дом", — подчеркнули в компании.

Что еще стоит знать

В субботу, 25 октября ограничения на потребление электроэнергии будут действовать в отдельных регионах страны. Энергетики планируют отключать потребителям свет в промежутке с 07:00 до 23:00.

В то же время украинцев предупреждают, что объем и время применения ограничений могут меняться, поэтому населению лучше следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Ранее мы рассказывали, что РФ снова попытается разгромить критически важные энергообъекты, чтобы оставить украинцев без света и отопления. Поэтому гражданам важно иметь мощный повербанк, чтобы быть на связи во время длительных отключений.