ДТЕК і графіки відключень світла — споживачам пояснили, чому вони змінюються кілька разів на день

В Україні кілька разів на день можуть змінюватися графіки відключень електроенергії. Це не хаотичні дії енергетиків: усе залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це розповіли у компанії ДТЕК у Telegram-каналі.

Чому графіки можуть змінюватися кілька разів на день

Споживачам нагадали, що ситуація в енергосистемі похитнулася, оскільки ворог під час масованих ударів по енергооб’єктах пошкодив електростанції та мережі передач електрики, через що виник дефіцит. У деяких регіонах браку як генерації, так і можливості передати електроенергію споживачам.

"Баланс у системі постійно змінюється: десь зростає споживання, десь з’являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день. Це не хаотичні дії й не перемикання за настроєм", — йдеться у роз’ясненні ДТЕК.

В Укренерго, якщо бачать, що електроенергії бракує або її неможливо передати в потрібному обсязі — надає команду застосувати обмеження. Обленерго в регіонах виконує ці команди, щоб утримати систему в рівновазі.

"Це вимушений захід, який допомагає вберегти систему від повного блекауту. Енергетики працюють цілодобово, щоб світло поверталося в кожен дім", — підкреслили в компанії.

Що ще варто знати

У суботу, 25 жовтня обмеження на споживання електроенергії діятимуть в окремих регіонах країни. Енергетики планують відключати споживачам світло у проміжку з 07:00 до 23:00.

Водночас українців попереджають, що обсяг та час застосування обмежень можуть змінюватися, тож населенню краще слідкувати за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Раніше ми розповідали, що РФ знову спробує розгромити критично важливі енергооб’єкти, щоб залишити українців без світла та опалення. Тож громадянам важливо мати потужний повербанк, щоб бути на зв’язку під час тривалих відключень. Також ми писали, що продукти та побутові товари можуть подорожчати до 20% через блекаути. У зоні найбільшого ризику: м’ясо, молочні продукти та хлібобулочні вироби.