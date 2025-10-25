Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії У ДТЕК пояснили, чому споживачам по-різному вимикають світло

У ДТЕК пояснили, чому споживачам по-різному вимикають світло

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 23:02
ДТЕК і графіки відключень світла — споживачам пояснили, чому вони змінюються кілька разів на день
Світло у вікні квартири. Фото: УНІАН

В Україні кілька разів на день можуть змінюватися графіки відключень електроенергії. Це не хаотичні дії енергетиків: усе залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це розповіли у компанії ДТЕК у Telegram-каналі.  

Реклама
Читайте також:

Чому графіки можуть змінюватися кілька разів на день

Споживачам нагадали, що ситуація в енергосистемі похитнулася, оскільки ворог під час масованих ударів по енергооб’єктах пошкодив електростанції та мережі передач електрики, через що виник дефіцит. У деяких регіонах браку як генерації, так і можливості передати електроенергію споживачам. 

"Баланс у системі постійно змінюється: десь зростає споживання, десь з’являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день. Це не хаотичні дії й  не перемикання за настроєм", — йдеться у роз’ясненні ДТЕК. 

В Укренерго, якщо бачать, що електроенергії бракує або її неможливо передати в потрібному обсязі — надає команду застосувати обмеження. Обленерго в регіонах виконує ці команди, щоб утримати систему в рівновазі. 

"Це вимушений захід, який допомагає вберегти систему від повного блекауту. Енергетики працюють цілодобово, щоб світло поверталося в кожен дім", — підкреслили в компанії. 

Що ще варто знати 

У суботу, 25 жовтня обмеження на споживання електроенергії діятимуть в окремих регіонах країни. Енергетики планують відключати споживачам світло у проміжку з 07:00 до 23:00. 

Водночас українців попереджають, що обсяг та час застосування обмежень можуть змінюватися, тож населенню краще слідкувати за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Раніше ми розповідали, що РФ знову спробує розгромити критично важливі енергооб’єкти, щоб залишити українців без світла та опалення. Тож громадянам важливо мати потужний повербанк, щоб бути на зв’язку під час тривалих відключень. Також ми писали, що продукти та побутові товари можуть подорожчати до 20% через блекаути. У зоні найбільшого ризику: м’ясо, молочні продукти та хлібобулочні вироби. 

електроенергія ДТЕК енергосистема світло графіки відключень світла
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації