Почти невозможное явление — ученые сделали открытие об образовании алмазов

Образцы алмазов. Фото: Pxhere

Алмазы всегда были символом красоты и долговечности, однако для науки они не менее ценны. Внутри этих кристаллов скрыта история Земли, зашифрованная во включениях — крошечных частицах пород и минералов, оказавшихся в ловушке во время образования. Последнее открытие ученых из Еврейского университета стало настоящим вызовом для понимания химии недр планеты.

Обычно алмазы содержат либо окисленные, либо восстановленные вещества, пишет издание Livescience. Эти два состояния являются противоположными — подобно тому, как кислота и щелочь мгновенно нейтрализуют друг друга. Поэтому наличие обоих типов материалов в одном кристалле казалось невозможным.

Реклама

Читайте также:

Именно это и поразило, старшего преподавателя кафедры наук о Земле Якова Вайса.

"Мы считали, что такое сосуществование не может произойти, но алмазы сохранили момент реакции", — говорит ученый.

Почти невозможные соединения в алмазах

В двух новых образцах исследователи обнаружили включения:

карбонатных минералов, насыщенных кислородом;

металлических сплавов никеля, которые содержали минимум кислорода.

Это означает, что алмазы сформировались в условиях, когда эти противоположные вещества столкнулись, и кристалл "законсервировал" химическое взаимодействие. По словам Вайса, "мы впервые увидели среднюю точку реакции в природном алмазе".

Глубины мантии и химический переход

Находка помогла уточнить, что происходит на глубине 280-470 км под поверхностью. Чем глубже в мантию, тем меньше там кислорода, и породы становятся все более восстановленными.

Долгое время это оставалось лишь теоретической моделью, но новые данные стали фактическим подтверждением.

Ученые сделали несколько ключевых выводов:

окисленные породы могут существовать значительно глубже, чем ожидалось;

формирование кимберлитов возможно даже на большой глубине;

алмазы отражают сложные химические процессы, происходящие во время движения тектонических плит.

Значение открытия для науки

Результаты анализа означают, что в мантии происходит более сложная химия, чем считалось. Алмазы не только красивые драгоценные камни, но и природные капсулы времени, которые открывают ученым уникальное окно в геологическую историю.

Реакции образования кристаллов, как отмечает Вайс, вероятно, происходят во время погружения карбонатных флюидов в глубины Земли, где они сталкиваются с металлическими сплавами. Именно эти процессы позволяют формировать то, что впоследствии сияет на поверхности как ювелирный камень.

Почему это открытие важно для будущего

Сочетание, которое ранее считалось почти невозможным, доказало, что границы химии нашей планеты еще далеко не определены. Это открытие

меняет представление о глубинах Земли;

показывает сложные процессы формирования алмазов;

доказывает, что даже хорошо известные материалы могут скрывать неожиданные тайны.

Как сообщалось, большинство мировых алмазов формируется глубоко в мантии Земли, на глубине более 150 километров. Они поднимаются на поверхность только благодаря редким и мощным извержениям вулканических пород, известных как кимберлиты.

Также мы рассказывали, что издавна драгоценные камни олицетворяли роскошь и власть. Наличие уникальных залежей (например бриллиантов или изумрудов) определяет роль каждого государства на глобальном рынке этих драгоценных сокровищ.