Ученые создали окна, которые снижают температуру на 27°C — как это работает

Инженеры во время работы. Фото: Unsplash

Какими бы современными ни были окна в зданиях, все равно они являются тепловыми ловушками для людей, находящихся внутри помещений, поэтому им приходится страдать от жары. Однако недавно группе корейских ученых удалось превратить окна в центр климат-контроля благодаря изобретенной технологии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о революционном изобретении ученых и как все работает.

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Технология, которую придумали ученые из Южной Кореи, получила название RECM — "оборотная электродепозиция и электрохромное зеркало". Такие окна, в отличие от предыдущих "умных" поколений, способны защитить людей от бликов внешнего света, говорится в опубликованном на ACS Energy Letters исследовании.

Инновационная технология подходит для фасадов современных зданий. Окна имеют три режима работы:

прозрачный — солнечный свет попадает в здание как через обычное стекло, для естественного обогрева зимой;

цветной — стекло меняет цвет под воздействием химических реакций и становится темно-синим. После этого окна получают способность блокировать свет и пропускать ограниченный объем тепловой энергии, что идеально для летнего времени года;

комбинированный — в этом режиме окна отражают как световые, так и тепловые волны. То есть стекло не наносит ярких бликов снаружи, которые могли бы ослепить прохожих.

В том, что технология корейских изобретателей является эффективной — убедились во время эксперимента. Так, здания, на которых были установлены обычные окна, нагрелись до 58,7 градуса по Цельсию за 45 мин, тогда как в помещениях с новыми "умными" окнами с третьим режимом, уровень температуры был 31,5 градусов. То есть, разница составила почти 27 градусов.

О чем еще стоит знать

Недавно исследователи из Техасского университета в Остине (США) создали и испытали покрытия с мета-излучателями, которые в сочетании с обычной светлой краской способны охлаждать жилые дома в жару. К тому же ученые подсчитали, что такой уровень охлаждения может сэкономить около 15,8 тыс. киловатт электроэнергии в год, тогда как стандартный кондиционер потребляет около 1,5 тыс. киловатт в год.

Ранее мы писали о крупнейшей в мире песчаной батарее, которая заработала в Финляндии. Теперь страна будет хранить избыток энергии, произведенной из возобновляемых источников, и использовать ее, если потребуется.

Также напомним, что китайские ученые попытаются сделать литиевые металлические батареи более безопасными. Так, они создали прототип аккумулятора с катодом, который содержит специальный полимер.