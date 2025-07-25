Вчені створили вікна, які знижують температуру на 27°C — як це працює

Інженери під час роботи. Фото: Unsplash

Якими б сучасними не були вікна у будівлях, усе одно вони є тепловими пастками для людей, які перебувають всередині приміщень, тож їм доводиться страждати від спеки. Однак нещодавно групі корейських вчених вдалося перетворити вікна у центр клімат-контролю завдяки винайденій технології.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про революційний винахід науковців та як усе працює.

Реклама

Читайте також:

Як "вікна-кондиціонери" знижуватимуть температуру у приміщеннях

Технологія, яку вигадали вчені з Південної Кореї, отримала назву RECM — "оборотна електродепозиція та електрохромне дзеркало". Такі вікна, на відміну від попередніх "розумних" поколінь, здатні захистити людей від відблисків зовнішнього світла, йдеться в опублікованому на ACS Energy Letters дослідженні.

Інноваційна технологія підходить для фасадів сучасних будівель. Вікна мають три режими роботи:

прозорий — сонячне світло потрапляє в будівлю як через звичайне скло, для природного обігріву взимку;

кольоровий — скло змінює колір під впливом хімічних реакцій та стає темно-синім. Після цього вікна отримують здатність блокувати світло та пропускати обмежений об'єм теплової енергії, що ідеально для літньої пори року;

комбінований — у цьому режимі вікна відбивають як світлові, так і теплові хвилі. Тобто скло не завдає яскравих відблисків зовні, які могли б засліпити перехожих.

У тому, що технологія корейських винахідників є ефективною — переконалися під час експерименту. Так, будівлі, на яких були встановлені звичайні вікна, нагрілися до 58,7 градуса за Цельсієм за 45 хв, тоді як в приміщеннях з новими "розумними" вікнами з третім режимом, рівень температури був 31,5 градуса. Тобто, різниця склала майже 27 градусів.

Про що ще варто знати

Нещодавно дослідники з Техаського університету в Остіні (США) створили та випробували покриття з мета-випромінювачами, які у поєднанні зі звичайною світлою фарбою здатні охолоджувати житлові будинки у спеку. До того ж вчені підрахували, що такий рівень охолодження може заощадити близько 15,8 тис. кіловатів електроенергії на рік, тоді як стандартний кондиціонер споживає близько 1,5 тис. кіловатів на рік.

Раніше ми писали про найбільшу у світі піщану батарею, яка запрацювала у Фінляндії. Тепер країна зберігатиме надлишок енергії, виробленої з відновлюваних джерел, та використовуватиме її, якщо буде потрібно.

Також нагадаємо, що китайські вчені спробують зробити літієві металічні батареї більш безпечними. Так, вони створили прототип акумулятора з катодом, який містить спеціальний полімер.