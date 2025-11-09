Самое большое водохранилище Украины — что скрывает Кременчугское море

Кременчугское водохранилище. Фото: AgroDream

На территории Украины функционирует 1 103 водохранилища. Наибольшее их количество сосредоточено в засушливых центральных и юго-восточных областях.

о самом большом водохранилище Украины.

Какое водохранилище Украины самое большое

Самым большим водохранилищем Украины, как говорится на сайте Укргидроэнерго, является Кременчугское водохранилище. Его общий объем составляет 13,5 кубических километров, площадь — 2 250 квадратных километров, длина дамбы вместе с мостом составляет почти 13 километров.

Когда и как появилось Кременчугское водохранилище

На портале Кременчугской центральной библиотеки рассказывается, что идея строительства Кременчугского гидроузла впервые появилась еще в 1932 году — тогда ее рассматривали как часть масштабной программы развития энергетики.

Однако из-за чрезмерных затрат и небольших ожидаемых выгод проект отложили.

К планам вернулись в 1940-х годах, и в конце 1949-го было принято решение о создании Кременчугского водохранилища. Летом 1953 года на берегу Днепра, неподалеку от древнего казацкого поселения Табурище, начала работу геологоразведочная экспедиция — именно с нее началась история Кременчугской ГЭС.

25 марта 1954 года Совет Министров СССР утвердил постановление о ее строительстве, а уже 7 июня заложили фундамент первого дома поселка гидростроителей — будущего города Светловодск.

Большое строение и человеческая трагедия

Создание Кременчугского водохранилища стало одновременно грандиозным и трагическим событием. В зону затопления попало более 200 населенных пунктов, среди них — старинный город Новогеоргиевск. Более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Часть сел перенесли на новые места, сохранив их исторические названия — среди них:

Васютинцы;

Веремеевка;

Жовнино;

Витовое;

Пронозовка;

Мозолиевка.

Строительство предусматривало сооружение земляной плотины, главного корпуса ГЭС, судоходного шлюза, подстанции и транспортной инфраструктуры. Первый гидроагрегат заработал 5 декабря 1959 года, а последний, двенадцатый, — в октябре 1960-го. Торжественное открытие станции состоялось 29 июля 1962 года.

Значение водохранилища сегодня

Кременчугское водохранилище играет важную роль в жизни страны. Оно помогает стабилизировать работу Объединенной энергосистемы Украины, обеспечивает питьевой водой три региона, уменьшает риск наводнений и способствует развитию судоходства и рыбного хозяйства.

Сегодня это не только энергетический и хозяйственный объект, но и место отдыха, рыбалки и водных видов спорта — своеобразное "рукотворное море", которое навсегда изменило лицо среднего Днепра.

