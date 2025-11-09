Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Рукотворное чудо — как появилось наибольшее водохранилище Украины

Рукотворное чудо — как появилось наибольшее водохранилище Украины

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:25
обновлено: 20:06
Самое большое водохранилище Украины — что скрывает Кременчугское море
Кременчугское водохранилище. Фото: AgroDream

На территории Украины функционирует 1 103 водохранилища. Наибольшее их количество сосредоточено в засушливых центральных и юго-восточных областях.

Новини.LIVE рассказывают о самом большом водохранилище Украины.

Реклама
Читайте также:

Какое водохранилище Украины самое большое

Самым большим водохранилищем Украины, как говорится на сайте Укргидроэнерго, является Кременчугское водохранилище. Его общий объем составляет 13,5 кубических километров, площадь — 2 250 квадратных километров, длина дамбы вместе с мостом составляет почти 13 километров.

Когда и как появилось Кременчугское водохранилище

На портале Кременчугской центральной библиотеки рассказывается, что идея строительства Кременчугского гидроузла впервые появилась еще в 1932 году — тогда ее рассматривали как часть масштабной программы развития энергетики.

Однако из-за чрезмерных затрат и небольших ожидаемых выгод проект отложили.

К планам вернулись в 1940-х годах, и в конце 1949-го было принято решение о создании Кременчугского водохранилища. Летом 1953 года на берегу Днепра, неподалеку от древнего казацкого поселения Табурище, начала работу геологоразведочная экспедиция — именно с нее началась история Кременчугской ГЭС.

25 марта 1954 года Совет Министров СССР утвердил постановление о ее строительстве, а уже 7 июня заложили фундамент первого дома поселка гидростроителей — будущего города Светловодск.

Большое строение и человеческая трагедия

Создание Кременчугского водохранилища стало одновременно грандиозным и трагическим событием. В зону затопления попало более 200 населенных пунктов, среди них — старинный город Новогеоргиевск. Более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Часть сел перенесли на новые места, сохранив их исторические названия — среди них:

  • Васютинцы;
  • Веремеевка;
  • Жовнино;
  • Витовое;
  • Пронозовка;
  • Мозолиевка.

Строительство предусматривало сооружение земляной плотины, главного корпуса ГЭС, судоходного шлюза, подстанции и транспортной инфраструктуры. Первый гидроагрегат заработал 5 декабря 1959 года, а последний, двенадцатый, — в октябре 1960-го. Торжественное открытие станции состоялось 29 июля 1962 года.

Значение водохранилища сегодня

Кременчугское водохранилище играет важную роль в жизни страны. Оно помогает стабилизировать работу Объединенной энергосистемы Украины, обеспечивает питьевой водой три региона, уменьшает риск наводнений и способствует развитию судоходства и рыбного хозяйства.

Сегодня это не только энергетический и хозяйственный объект, но и место отдыха, рыбалки и водных видов спорта — своеобразное "рукотворное море", которое навсегда изменило лицо среднего Днепра.

Ранее мы рассказывали, почему Черное море оказалось на грани экологической катастрофы.

Также узнавайте, какие ГЭС являются самыми мощными в мире.

Кременчуг Днепр ГЭС море водохранилище
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации