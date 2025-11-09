Найбільше водосховище України — що приховує Кременчуцьке море

Кременчуцьке водосховище. Фото: AgroDream

На території України функціонує 1 103 водосховища. Найбільша їх кількість зосереджена в посушливих центральних та південно-східних областях.

Новини.LIVE розповідають про найбільше водосховище України.

Яке водосховище України найбільше

Найбільшим водосховищем України, як йдеться на сайті Укргідроенерго, є Кременчуцьке водосховище. Його загальний об’єм становить 13,5 кубічних кілометрів, площа — 2 250 квадратних кілометрів, довжина дамби разом із мостом складає майже 13 кілометрів.

Коли та як з'явилося Кременчуцьке водосховище

На порталі Кременчуцької центральної бібліотеки розповідається, що ідея будівництва Кременчуцького гідровузла вперше з’явилася ще у 1932 році — тоді її розглядали як частину масштабної програми розвитку енергетики.

Проте через надмірні витрати й невеликі очікувані вигоди проєкт відклали.

До планів повернулися у 1940-х роках, і наприкінці 1949-го було ухвалено рішення про створення Кременчуцького водосховища. Улітку 1953 року на березі Дніпра, неподалік давнього козацького поселення Табурище, розпочала роботу геологорозвідувальна експедиція — саме з неї почалася історія Кременчуцької ГЕС.

25 березня 1954 року Рада Міністрів СРСР затвердила постанову про її будівництво, а вже 7 червня заклали фундамент першого будинку селища гідробудівників — майбутнього міста Світловодськ.

Велика будова і людська трагедія

Створення Кременчуцького водосховища стало водночас грандіозною та трагічною подією. У зону затоплення потрапило понад 200 населених пунктів, серед них — старовинне місто Новогеоргіївськ. Понад 130 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Частину сіл перенесли на нові місця, зберігши їхні історичні назви — серед них:

Васютинці;

Вереміївка;

Жовнине;

Вітове;

Пронозівка;

Мозоліївка.

Будівництво передбачало спорудження земляної греблі, головного корпусу ГЕС, судноплавного шлюзу, підстанції та транспортної інфраструктури. Перший гідроагрегат запрацював 5 грудня 1959 року, а останній, дванадцятий, — у жовтні 1960-го. Урочисте відкриття станції відбулося 29 липня 1962 року.

Значення водосховища сьогодні

Кременчуцьке водосховище відіграє важливу роль у житті країни. Воно допомагає стабілізувати роботу Об’єднаної енергосистеми України, забезпечує питною водою три регіони, зменшує ризик повеней та сприяє розвитку судноплавства і рибного господарства.

Сьогодні це не лише енергетичний і господарський об’єкт, а й місце відпочинку, риболовлі та водних видів спорту — своєрідне "рукотворне море", яке назавжди змінило обличчя середнього Дніпра.

