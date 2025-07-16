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Главная Индустрии Промышленное загрязнение — почему идут споры вокруг законов

Промышленное загрязнение — почему идут споры вокруг законов

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:18
Аграрный сектор и экология Украины — почему идут споры по законопроекту №13157
Промышленное загрязнение. Фото: Pexels

В Украине вспыхнули споры относительно законопроекта №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Бизнес жалуется, что под видом заботы об экологии власть снова пытается просто заставить участников рынка платить больше.

Новини.LIVE разбирались, действительно ли это так.

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Что известно о законопроекте №13157

Еще в начале июня документ, который является важным для аграрного сектора и экологии Украины, был принят за основу. Соответственно, вскоре законопроект снова появится в сессионном зале для окончательного утверждения, ведь основной закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" вступит в силу менее чем через месяц — 8 августа.

Напомним: этот закон разработан правительством в рамках проведения реформы о предотвращении промышленного загрязнения. Документ устанавливает единые требования к форме и содержанию заявления о получении интегрированного экологического разрешения.

Поэтому уже с 8 августа 2025 года предприятия для получения комплексного разрешения, которое объединяет в себе требования по выбросам, водопользованию, обращению с отходами и другим аспектам воздействия на окружающую среду, должны будут подавать соответствующие заявления в Минприроды.

Что изменится после принятия законопроекта

Этот документ нужен для того, чтобы налоговые органы могли получать данные из интегрированных экологических разрешений от органов, которые будут их выдавать. Речь идет о таких аспектах:

  • надлежащее администрирование экологического налога;
  • рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых;
  • рентная плата за специальное использование воды.

Почему вокруг него возникли споры

Источники в Верховной Раде Украины рассказали Новини.LIVE, что наибольшую панику поднимают крупные игроки рынка. А именно — газодобывающие компании:

"Вы думаете, им нечем платить? Как раз у них, если увеличить рентную плату или снизить лимиты на загрязнение окружающей среды, средства на оплату точно найдутся. Благодаря этому в бюджет может поступить более 20 миллиардов гривен".

Дело в том, что в статье 10 Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" говорится, что условия интегрированного экологического разрешения включают, в частности, предельно допустимые выбросы, а также различные лимиты и требования по обращению предприятий с отходами.

Напомним: в 2025 году ставка экологического налога, согласно Налоговому кодексу, колебалась от 145,5 грн/т за 5 класс вредных веществ до 18 413,24 грн/т за 1 класс вредных веществ.

Также отметим, что экологический налог каждое предприятие рассчитывает для себя отдельно по специальным формулам, которые есть в Налоговом Кодексе.

"Представьте, какие у нас будут расходы: сначала получить новое разрешение это деньги. Затем закупить и установить оборудование, которое будет отвечать требованиям нового закона. Затем, через лимиты, и ставки, которые еще будут пересматриваться. Это, соответственно, негативно отразится на всех, кто разрабатывает или планирует разрабатывать недра. И я не исключаю, что позже это отразится на стоимости газа", — рассказал Новини.LIVE представитель газодобывающей компании с Полтавщины.

В то же время собеседник Новини.LIVE, член профильного комитета ВРУ, отметил, что из-за войны России против Украины необходимо искать различные возможности для наполнения бюджета:

"С одной стороны, эти законы требование Европейского союза. Таким образом мы приводим свое законодательство в соответствие с европейским. С другой  наши компании, которые разрабатывают недра, очень привыкли "сидеть" на различных льготах и субвенциях, получать сверхвысокие прибыли, а в госбюджет платить копейки. Из-за войны нам необходимо везде, где можно, искать возможности для наполнения бюджета".

Потому что это, по его словам, прежде всего — выплаты нашим военным, бюджетникам и пенсионерам.

Ранее мы писали, что Кабмин утвердил перечень важных минералов и более 80 участков недр, которые выставят на аукционы и конкурсы. Также читайте, где находится крупнейшая нефтяная скважина в Украине.

Верховная Рада бизнес власть экология агросектор
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
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