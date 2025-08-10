Золотоносные регионы Украины — где есть залежи ценнейшего ресурса

Залежи золота в Украине — где больше всего месторождений
Украина не входит в список мировых лидеров в добыче золота. Однако ее недра скрывают значительные залежи этого драгоценного металла. Геологи уже давно доказали, что территория нашей страны имеет большой золоторудный потенциал — от Карпат до Донбасса.
Новости.LIVE рассказывают, где именно в Украине расположены месторождения золота.
Украина обладает значительным потенциалом в сфере золоторудной отрасли — по оценкам Госгеонедр, общий ресурс золота составляет около 3 000 тонн. В частности, в Карпатах — до 55 тонн, в Донбассе — около 400 тонн, а наибольшие запасы сосредоточены на Украинском щите — примерно 2 400 тонн.
Месторождения золота в Украине
Геологически, как свидетельствуют данные на портале "Полезные ископаемые Украины", территорию с максимальным потенциалом для добычи золота разделяют на три провинции:
- Украинский щит, где хорошо изучены шесть месторождений: Майское, Клинцовское, Юрьевское, Сергеевское, Золотая Балка и Широкая Балка. В пределах этих месторождений подтвержденные ресурсы составляют более 620 тонн золота.
- Карпатская золотоносная провинция, охватывающая Закарпатье. Самыми известными являются Мужиевское месторождение (с запасами около 50 тонн), также рассматривают Береговское золотополиметаллическое месторождение с потенциальными запасами 80-100 тонн золота, а также месторождение Сауляк.
- Донбасская золоторудная провинция, где, кроме более 400 тонн прогнозных ресурсов, обнаружены мелкие, но перспективные месторождения, например Бобриковское, а также многочисленные рудопроявления.
Кроме коренного оруденения, в Украине существуют многочисленные россыпные месторождения золота, как говорится на портале Института геологии.
Так, на основе результатов поисковых и поисково-ревизионных исследований на территории Ивано-Франковской области установлено наличие золота в аллювиальных отложениях долин бассейнов рек Прут, Черемош и Серет.
Ученые также отметили, что золото в Украине остается важным ресурсом как с экономической, так и с социокультурной точки зрения. Результаты выполненных геологоразведочных работ свидетельствуют о значительном золоторудном потенциале Украины, реализация которого может поставить ее в ряд ведущих стран, производящих благородные металлы. Однако возникают и значительные вызовы, связанные с экологическими и социальными аспектами добычи, которые требуют внимания и тщательного регулирования.
