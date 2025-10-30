Видео
Новый удар по энергетике — в Минэнерго обратились к потребителям

Новый удар по энергетике — в Минэнерго обратились к потребителям

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:53
обновлено: 11:28
В Минэнерго обратились к потребителям относительно отключения света
Ремонт электросети. Фото: ДТЭК, Telegram

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Реклама

"Враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, и заверили, что энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

По состоянию на 10.16 утра четверга, 30 октября, почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В то же время в Минэнерго не исключили вероятность возвращения почасовых отключений света для населения в течение суток. В компании призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Какая ситуация сложилась в энергосистеме Украины

Энергосистема Украины находится в дефиците, однако полного отключения электроэнергии не может быть. В то же время некоторые регионы могут действительно иметь проблемы со стабильным электроснабжением. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире программы "Ранок.LIVE".

Он пояснил, что главные проблемы в энергосекторе связаны с потерей части генерирующих мощностей из-за оккупации Запорожской атомной электростанции и уничтожения врагом ряда тепло- и гидроэлектростанций на востоке Украины. Это создало определенный дисбаланс в системе: на правобережье сосредоточено больше действующих генерирующих объектов, тогда как Левобережье имеет существенный дефицит мощностей.

"Враг это хорошо понимает, враг будет пытаться выбивать Левобережье Украины. Да, для нас может быть проблема обеспечить полноценно электрической энергией Левобережье Украины в том объеме, который нужно", — отметил Нагорняк.

Несмотря на это, по словам парламентария, полного энергетического коллапса в Украине не произойдет — энергосистема способна выдержать даже серию ударов.

Ранее мы писали, что рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко о вероятности масштабного блэкаута в Украине.

Также узнавайте, почему сейчас в Украине вводят графики отключения света. Причиной являются не только российские обстрелы.

Минэнерго обстрелы отключения света блэкаут графики отключений света
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
