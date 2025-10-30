Відео
Головна Індустрії Новий удар по енергетиці — у Міненерго звернулися до споживачів

Новий удар по енергетиці — у Міненерго звернулися до споживачів

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:53
Оновлено: 10:52
У Міненерго звернулися до споживачів щодо відключення світла
Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК, Telegram

Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Читайте також:

"Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях", — йдеться у дописі.

Там також додали, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, та запевнили, що енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Станом на 10.16 ранку четверга, 30 жовтня, погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас у Міненерго не виключили ймовірність повернення погодинних відключень світла для населення протягом доби. У компанії закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Яка ситуація склалася в енергосистемі України

Енергосистема України перебуває у дефіциті, проте повного відключення електроенергії не може бути. Водночас деякі регіони можуть дійсно мати проблеми зі стабільним електропостачанням. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Він пояснив, що головні проблеми в енергосекторі пов’язані з втратою частини генерувальних потужностей через окупацію Запорізької атомної електростанції та знищення ворогом низки тепло- й гідроелектростанцій на сході України. Це створило певний дисбаланс у системі: на правобережжі зосереджено більше діючих генеруючих об’єктів, тоді як Лівобережжя має суттєвий дефіцит потужностей.

"Ворог це добре розуміє, ворог буде намагатися вибивати Лівобережжя України. Так, для нас може бути проблема забезпечити повноцінно електричною енергією Лівобережжя України в тому обсягу, який потрібно", — зазначив Нагорняк. 

Попри це, за словами парламентаря, повного енергетичного колапсу В Україні не станеться — енергосистема здатна витримати навіть серію ударів.

Раніше ми писали, що розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко про ймовірність масштабного блекауту в Україні. 

Також дізнавайтеся, чому наразі в Україні запроваджують графіки відключення світла. Причиною є не лише російські обстріли.

Міненерго обстріли відключення світла блекаут графіки відключень світла
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
