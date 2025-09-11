Озон усилил глобальное потепление и угрожает климату к 2050 году

Растение в руках. Фото: Freepik

Когда мы говорим об изменении климата, обычно вспоминаем углекислый газ, метан или другие парниковые газы. Однако новое исследование показывает, что озон, известный как "защитный щит" нашей планеты, также может быть важным фактором нагрева. Оказалось, что его влияние на климат недооценивали десятилетиями.

Ученые из Университета Рединга смоделировали, как будет меняться роль озона в атмосфере к середине XXI века, пишет The Guardian. Результаты удивили даже исследователей: озон способен усиливать глобальное потепление на 40% сильнее, чем считалось ранее.

Как озон нагревает Землю

Озон расположен на разных уровнях атмосферы, и его действие неоднозначно. В стратосфере он защищает нас от ультрафиолета, но в тропосфере работает как парниковый газ, удерживая тепло.

Восстановление озонового слоя, ставшее результатом Монреальского протокола и запрета озоноразрушающих веществ, должно было бы считаться победой человечества. Но новые данные свидетельствуют: эта победа может иметь неожиданные последствия.

К 2050 году, по прогнозам исследователей, озон станет вторым по значимости фактором потепления после углекислого газа. Это означает, что даже успешное сокращение выбросов CO₂ не даст ожидаемого эффекта без учета дополнительного влияния озона.

Восстановление озонового слоя и его противоречивые последствия

Монреальский протокол 1987 года стал примером глобального сотрудничества. Человечество смогло постепенно отказаться от химических веществ, разрушавших озон. Это спасло миллионы жизней от рака кожи, сохранило урожайность растений и уменьшило вред для экосистем. Однако сейчас появилась новая дилемма.

"Озон остается жизненно необходимым для защиты от ультрафиолета, но его роль в потеплении меняет подход к климатической политике", — отмечает профессор Билл Коллинз.

Исследователи отмечают, что отказываться от защиты озонового слоя невозможно, однако мир должен учитывать его побочный эффект.

Озон и глобальная климатическая политика

Открытие британских ученых означает, что планы по сдерживанию потепления нужно пересмотреть. Если раньше внимание сосредотачивалось преимущественно на углекислом газе, метане и промышленных выбросах, то теперь в эту систему добавляется еще один важный элемент.

Частично дополнительный нагрев можно снизить, уменьшив загрязнение воздуха, ведь некоторые загрязнители взаимодействуют с озоном. Однако полностью компенсировать его влияние будет сложно. Это ставит под сомнение скорость достижения климатических целей и заставляет мировых лидеров пересматривать стратегии.

Можно ли остановить новое потепление

Ученые отмечают, что озон нельзя считать врагом человечества. Он и в дальнейшем остается критически важным для жизни на Земле. Но теперь придется принять, что борьба с глобальным потеплением станет сложнее. В ближайшие десятилетия ожидается сочетание двух противоположных тенденций: защита от ультрафиолета и усиление теплового эффекта.

Это открытие имеет и практическую сторону. Оно подчеркивает, что экологическая политика должна быть комплексной и учитывать все факторы, даже те, которые казались безусловно положительными. И хотя дополнительное потепление неизбежно, человечество может подготовиться к нему, меняя подходы к энергетике, транспорту и промышленности.

Будущее климата и роль науки

Исследование озона в очередной раз доказывает: климатическая система Земли гораздо сложнее, чем кажется. Каждое решение, даже направленное на защиту окружающей среды, может иметь неожиданные последствия.

"Мы сделали шаг вперед, защитив озоновый слой, но теперь должны понять, как этот шаг влияет на другие процессы", — заключают авторы работы.

Глобальное потепление будет оставаться главной угрозой XXI века. И от того, насколько быстро правительства учтут новые данные в своих планах, будет зависеть будущее климатической стабильности.

Как сообщалось, за последние 35-40 лет площадь растительного покрова в Антарктиде выросла примерно в десять раз. Этот стремительный рост является прямым следствием глобального потепления и связанных с ним климатических изменений.

Также нейросеть показала потенциальный вид мира после глобального потепления. Эти визуализации демонстрируют, как изменится планета под влиянием климатических изменений, если не принять меры.