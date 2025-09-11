Озон підсилив глобальне потепління і загрожує клімату до 2050 року

Рослина в руках. Фото: Freepik

Коли ми говоримо про зміну клімату, зазвичай згадуємо вуглекислий газ, метан чи інші парникові гази. Проте нове дослідження показує, що озон, відомий як "захисний щит" нашої планети, також може бути важливим фактором нагрівання. Виявилося, що його вплив на клімат недооцінювали десятиліттями.

Вчені з Університету Редінга змоделювали, як змінюватиметься роль озону в атмосфері до середини XXI століття, пише The Guardian. Результати здивували навіть дослідників: озон здатен підсилювати глобальне потепління на 40% сильніше, ніж вважалося раніше.

Як озон нагріває Землю

Озон розташований на різних рівнях атмосфери, і його дія неоднозначна. У стратосфері він захищає нас від ультрафіолету, але у тропосфері працює як парниковий газ, утримуючи тепло.

Відновлення озонового шару, що стало результатом Монреальського протоколу і заборони озоноруйнівних речовин, мало б вважатися перемогою людства. Але нові дані свідчать: ця перемога може мати несподівані наслідки.

До 2050 року, за прогнозами дослідників, озон стане другим за значимістю чинником потепління після вуглекислого газу. Це означає, що навіть успішне скорочення викидів CO₂ не дасть очікуваного ефекту без урахування додаткового впливу озону.

Відновлення озонового шару і його суперечливі наслідки

Монреальський протокол 1987 року став прикладом глобальної співпраці. Людство змогло поступово відмовитися від хімічних речовин, що руйнували озон. Це врятувало мільйони життів від раку шкіри, зберегло врожайність рослин і зменшило шкоду для екосистем. Однак нині з’явилася нова дилема.

"Озон залишається життєво необхідним для захисту від ультрафіолету, але його роль у потеплінні змінює підхід до кліматичної політики", — зазначає професор Білл Коллінз.

Дослідники наголошують, що відмовлятися від захисту озонового шару неможливо, проте світ має враховувати його побічний ефект.

Озон і глобальна кліматична політика

Відкриття британських вчених означає, що плани зі стримування потепління потрібно переглянути. Якщо раніше увага зосереджувалася переважно на вуглекислому газі, метані та промислових викидах, то тепер у цю систему додається ще один важливий елемент.

Частково додаткове нагрівання можна знизити, зменшивши забруднення повітря, адже деякі забруднювачі взаємодіють з озоном. Проте повністю компенсувати його вплив буде складно. Це ставить під сумнів швидкість досягнення кліматичних цілей і змушує світових лідерів переглядати стратегії.

Чи можна зупинити нове потепління

Вчені наголошують, що озон не можна вважати ворогом людства. Він і надалі лишається критично важливим для життя на Землі. Але тепер доведеться прийняти, що боротьба з глобальним потеплінням стане складнішою. У найближчі десятиліття очікується поєднання двох протилежних тенденцій: захист від ультрафіолету і посилення теплового ефекту.

Це відкриття має і практичний бік. Воно підкреслює, що екологічна політика повинна бути комплексною і враховувати всі чинники, навіть ті, які здавалися безумовно позитивними. І хоча додаткове потепління неминуче, людство може підготуватися до нього, змінюючи підходи до енергетики, транспорту та промисловості.

Майбутнє клімату і роль науки

Дослідження озону вкотре доводить: кліматична система Землі набагато складніша, ніж здається. Кожне рішення, навіть спрямоване на захист довкілля, може мати неочікувані наслідки.

"Ми зробили крок уперед, захистивши озоновий шар, але тепер маємо зрозуміти, як цей крок впливає на інші процеси", — підсумовують автори роботи.

Глобальне потепління залишатиметься головною загрозою XXI століття. І від того, наскільки швидко уряди врахують нові дані в своїх планах, залежатиме майбутнє кліматичної стабільності.

Як повідомлялось, за останні 35-40 років площа рослинного покриву в Антарктиді зросла приблизно вдесятеро. Це стрімке зростання є прямим наслідком глобального потепління та пов'язаних з ним кліматичних змін.

Також нейромережа показала потенційний вигляд світу після глобального потепління. Ці візуалізації демонструють, як зміниться планета під впливом кліматичних змін, якщо не вжити заходів.