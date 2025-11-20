ЕС разрешил Украине финансировать технологии двойного назначения на 140 млн евро

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр. Фото: Минобороны

Евросоюз впервые разрешил направлять средства по программе Ukraine Facility на развитие украинских технологий двойного назначения. Ранее такие направления нельзя было финансировать за счет этой программы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Теперь финансирование смогут получить производители современных навигационных и коммуникационных систем, аэрокосмических технологий и металлургии.

Реклама

Читайте также:

Что такое технологии двойного назначения

Она подчеркнула, что продукция двойного назначения — это технологии или устройства, которые можно использовать и в гражданской жизни, и в военной сфере, то есть дроны, связь и прочее.

Как подчеркнула Анна Гвоздяр, выступая на Rebuild Ukraine Expo в Варшаве, такое решение стало результатом нескольких месяцев совместной работы Украины и ЕС.

"Оно открывает доступ к финансовому ресурсу на сумму более 140 млн евро, который ЕС направит из Ukraine Investment Framework на кредиты и гранты для компаний", — отметила заместитель министра.

Чиновница добавила, что обсуждаются практические вопросы реализации этого инструмента, потенциальные объемы финансирования и дальнейшие шаги реализации.

Украинский бизнес активно развивает сектор двойного назначения

Заместитель министра также рассказала о масштабах и динамике развития этой сферы.

"Украина выстраивает современную, конкурентную, инновационную оборонную и dual-use индустрию. Только в прошлом году более трех тысяч предприятий изготовили продукции двойного назначения на 5,5 млрд евро, и это лишь часть того потенциала, который мы сегодня демонстрируем нашим партнерам", — рассказала Гвоздяр.

Как мы сообщали ранее, на фоне расследования коррупционного скандала вокруг Энергоатома премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала масштабный аудит всех государственных компаний.

Также мы рассказывали, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда, но украинцам придется несладко, потому что тарифы на коммунальные услуги резко вырастут.