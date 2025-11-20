Відео
Головна Індустрії На кону 140 млн — Україна зможе фінансувати сучасні технології

На кону 140 млн — Україна зможе фінансувати сучасні технології

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:15
Оновлено: 11:38
ЄС дозволив Україні фінансувати технології подвійного призначення на 140 млн євро
Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Фото: Міноборони

Євросоюз вперше дозволив спрямовувати кошти за програмою Ukraine Facility на розвиток українських технологій подвійного призначення. Раніше такі напрями не можна було фінансувати за рахунок цієї програми.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Читайте також:

Тепер фінансування зможуть отримати виробники сучасних навігаційних і комунікаційних систем, аерокосмічних технологій і точної металургії.

Що таке технології подвійного призначення

Вона підкреслила, що продукція подвійного призначення — це технології або пристрої, які можна використовувати і в цивільному житті, і у військовій сфері, тобто дрони, зв’язок та інше.

Як підкреслила Ганна Гвоздяр, виступаючи на Rebuild Ukraine Expo у Варшаві, таке рішення стало результатом кількох місяців спільної роботи України та ЄС. 

"Воно відкриває доступ до фінансового ресурсу на суму понад 140 млн євро, який ЄС спрямує з Ukraine Investment Framework на кредити та гранти для компаній", — зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що обговорюються практичні питання реалізації цього інструменту, потенційні обсяги фінансування та подальші кроки реалізації.

Український бізнес активно розвиває сектор подвійного призначення

Заступниця міністра також розповіла про масштаби та динаміку розвитку цієї сфери. 

"Україна вибудовує сучасну, конкурентну, інноваційну оборонну та dual-use індустрію. Лише минулого року понад три тисячі підприємств виготовили продукції подвійного призначення на 5,5 млрд євро, та це лише частина того потенціалу, який ми сьогодні демонструємо нашим партнерам", — розповіла Гвоздяр.

Як ми повідомляли раніше, на тлі розслідування корупційного скандалу навколо Енергоатому прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала масштабний аудит всіх державних компаній.

Також ми розповідали, що Україна може отримати транш від Міжнародного валютного фонду, але українцям буде несолодко, бо тарифи на комунальні послуги різко зростуть

гроші Україна технології фінанси гранти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
