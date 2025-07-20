Контрабанда техники в Украине — из-за кого государство ежегодно теряет по 20 млрд гривен

Даниил Гетманцев. Фото: Кадр с видео

Государственный бюджет Украины ежегодно теряет по 20 млрд гривен из-за контрабанды техники. К этой коррупционной схеме, кроме крупных товарных сетей, также причастны таможенники и правоохранители.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

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Гетманцев о потерях от контрабандных товаров

По словам Даниила Гетманцева, только на продукции Apple государство теряет 10 млрд гривен. Контрабандой товары завозят крупные организованные преступные группы, которые воруют деньги у бюджета и армии, ведь не платят налоги за реализацию своих товаров.

"Затем они через ФЛП реализуют эти товары в лучших местах, ТЦ столицы и других городах. Это сеть "Ябко", "Яблоко. Если посмотреть документы, то никаких крупных продаж там нет, — подчеркнул Гетманцев.

К схеме, как отметил политик, причастны товарные сети, таможенники и правоохранители.

"Я бы очень жестко наказывал за такие действия. Надо отработать нашим правоохранителям: не пытаться о чем-то договориться, а конкретно остановить этот хаос. Это определенная коррупционная схема и мы не можем с этим мириться, особенно во время войны", — сказал Даниил Гетманцев.

Он отметил, что в Украине ввозить контрабанду запрещено, поскольку это преступление, предусмотренное в статьях 209 и 212 Уголовного кодекса Украины. Гетманцев отметил, что неоднократно писал депутатские запросы о деятельности сетей, которые причастны к ввозу контрабандных товаров. Правоохранители даже открывали уголовное дело, но чем все закончилось — неизвестно.

"Украинцы, которые позволяют себе покупать контрабандный товар должны помнить — вы, возможно, немного сэкономите, но при этом можете потерять все. Если покупаете товар с которого армия не получила ни копейки, который является предметом уклонения от налогообложения", — сказал он.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркнул, что такой товар может быть настолько некачественным, что его невозможно будет обменять или отремонтировать.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев объяснил, что должно сделать правительство для дальнейшего развития страны. Политик отметил, что несмотря на кадровые перестановки основа команда в Кабмине не изменилась. Узнавайте также, как в Украине вырос уровень бедности во время войны.