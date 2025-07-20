Контрабанда техніки в Україні — через кого держава щороку втрачає по 20 млрд гривень

Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Державний бюджет України щороку втрачає по 20 млрд гривень через контрабанду техніки. До цієї корупційної схеми, крім великих товарних мереж, також причетні митники та правоохоронці.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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За словами Данила Гетманцева, лише на продукції Apple держава втрачає 10 млрд гривень. Контрабандою товари завозять великі організовані злочинні групи, які крадуть гроші у бюджету та армії, адже не сплачують податки за реалізацію своїх товарів.

"Потім вони через ФОП реалізовують ці товари у найкращих місцях, ТЦ столиці та інших містах". Це мережа "Ябко", "Яблуко. Якщо подивитися документи, то ніяких великих продажів там немає, — підкреслив Гетманцев.

До схеми, як зазначив політик, причетні товарні мережі, митники та правоохоронці.

"Я б дуже жорстко карав за такі дії. Треба відпрацювати нашим правоохоронцям: не намагатися про щось домовитися, а конкретно зупинити цей хаос. Це певна корупційна схема і ми не можемо з цим миритися, особливо під час війни", — сказав Данило Гетманцев.

Він зауважив, що в Україні ввозити контрабанду заборонено, оскільки це злочин, який передбачений у статтях 209 та 212 Кримінального кодексу України. Гетманцев наголосив, що неодноразово писав депутатські запити щодо діяльності мереж, які причетні до ввезення контрабандних товарів. Правоохоронці навіть відкривали кримінальну справу, але чим усе закінчилося — невідомо.

"Українці, які дозволяють собі купувати контрабандний товар мають пам'ятати — ви, можливо, трохи зекономите, але при цьому можете втратити усе. Якщо купуєте товар з якого армія не отримала ні копійки, який є предметом ухилення від оподаткування", — сказав він.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підкреслив, що такий товар може бути настільки неякісним, що його неможливо буде обміняти чи відремонтувати.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев пояснив, що має зробити уряд для подальшого розвитку країни. Політик зауважив, що попри кадрові перестановки основа команда у Кабміні не змінилася. Дізнавайтесь також, як в Україні зріс рівень бідності під час війни.