Газотранспортная система Украины почти год без транзита российского топлива — хватает ли газа

Газотранспортная система (ГТС) Украины впервые за три десятилетия уже почти год работает без транзита российского топлива. Это стало серьезным вызовом для энергетической безопасности страны, но ГТС доказала свою устойчивость.

Как отметил бывший министр топлива и энергетики Юрий Продан в эфире Ранок.LIVE, запасов и собственной добычи достаточно, чтобы обеспечивать нормальную работу.

"Все те расчеты, которые были проведены по накоплению газа, и эти расчеты учитывают то, что мы добываем. Газ, конечно, говорит о том, что технического газа нам будет достаточно в тех объемах, которые мы имеем", — говорит Продан.

Технический газ и его роль в ГТС Украины

Ключевое изменение отсутствия транзита заключается в объемах потребления технического газа. Это ресурс, который сжигается на компрессорных станциях для перекачки больших потоков. Когда Украина транспортировала миллиарды кубов российского газа в Европу, потребности в этом топливе были значительными.

Теперь же, когда транзит остановлен, нагрузка на систему уменьшилась. Собственная добыча Украины позволяет закрывать эти потребности без дополнительных закупок.

"Сейчас этого газа, конечно, не нужно в тех объемах, когда мы перекачивали газ по всей стране и России", — отмечает Продан.

Риски для газотранспортной системы Украины

Несмотря на положительные изменения в балансе потребления газа, появился новый вызов — безопасности. Отсутствие транзита лишило Россию экономических рычагов влияния, однако увеличило вероятность целенаправленных атак по инфраструктуре.

"Единственная угроза, конечно, есть о том, что Россия будет целенаправленно лупить по газораспределительным объектам для того, чтобы определенные регионы у нас оставались без поставок газа", — подчеркнул Продан.

Для противодействия таким угрозам Украина работает над усилением защиты инфраструктуры и диверсификацией источников газа. Собственная добыча и импорт из европейских стран позволяют уменьшить зависимость от внешних факторов.

Хватит ли объемов газа для работы ГТС Украины

Учитывая нынешний баланс добычи и потребления, эксперт оценивает ситуацию как контролируемую — нет потребности в больших объемах технического газа, а запасов хватает на длительный период.

Таким образом сегодня ГТС остается ключевым элементом энергетической безопасности страны. Благодаря предварительным расчетам и собственной добыче Украина уверенно держит ситуацию под контролем. Однако защита инфраструктуры от потенциальных атак остается приоритетом.

