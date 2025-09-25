Газотранспортна система України майже рік без транзиту російського палива — чи вистачає газу

ГТС України. Фото: tsoua.com

Газотранспортна система (ГТС) України вперше за три десятиліття вже майже рік працює без транзиту російського палива. Це стало серйозним викликом для енергетичної безпеки країни, але ГТС довела свою стійкість.

Як наголосив колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан в ефірі Ранок.LIVE, запасів і власного видобутку достатньо, щоб забезпечувати нормальну роботу.

"Всі ті розрахунки, які були проведені щодо накопичення газу, і ці розрахунки враховують те, що ми видобуваємо. Газ, звісно, говорить про те, що технічного газу нам буде достатньо в тих обсягах, які ми маємо", — каже Продан.

Технічний газ і його роль у ГТС України

Ключова зміна відсутності транзиту полягає в обсягах споживання технічного газу. Це ресурс, який спалюється на компресорних станціях для перекачки великих потоків. Коли Україна транспортувала мільярди кубів російського газу до Європи, потреби в цьому паливі були значними.

Тепер же, коли транзит зупинено, навантаження на систему зменшилося. Власний видобуток України дозволяє закривати ці потреби без додаткових закупівель.

"Зараз цього газу, звісно, не потрібно в тих об'ємах, коли ми перекачували газ по всій країні і Росії", — зазначає Продан.

Ризики для газотранспортної системи України

Попри позитивні зміни у балансі споживання газу, з’явився новий виклик — безпековий. Відсутність транзиту позбавила Росію економічних важелів впливу, проте збільшила ймовірність цілеспрямованих атак по інфраструктурі.

"Єдина загроза, звісно, є про те, що Росія буде цілеспрямовано лупити по газорозподільчим об'єктам для того, щоб певні регіони в нас залишалися без постачання газу", — підкреслив Продан.

Для протидії таким загрозам Україна працює над посиленням захисту інфраструктури та диверсифікацією джерел газу. Власний видобуток та імпорт з європейських країн дозволяють зменшити залежність від зовнішніх чинників.

Чи вистачить обсягів газу для роботи ГТС України

З огляду на нинішній баланс видобутку і споживання, експерт оцінює ситуацію як контрольовану — немає потреби у великих обсягах технічного газу, а запасів вистачає на тривалий період.

Таким чином сьогодні ГТС залишається ключовим елементом енергетичної безпеки країни. Завдяки попереднім розрахункам та власному видобутку Україна впевнено тримає ситуацію під контролем. Проте захист інфраструктури від потенційних атак залишається пріоритетом.

