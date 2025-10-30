Видео
Видео

Люди создали новую проблему для природы — при чем тут кофе

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:20
обновлено: 23:15
Кофейную гущу лучше не выбрасывать — что предлагают ученые взамен
Приготовление кофе. Фото: УНИАН

Люди, которые имеют привычку выливать недопитый кофе в канализационные стоки или выбрасывают на улицу кофейную гущу — вредят экологии. Все потому, что кофеин разлагается медленно, поэтому ученые называют его загрязнителем.

Об этом говорится в статье Science Alert.

Почему кофеин опасен

По статистике, люди ежедневно выпивают по два миллиарда чашек кофе, а вся недопитая жидкость должна куда-то деваться. И из-за утилизации кофеина страдает окружающая среда, ведь кофе, который ежедневно выливают в канализацию, создает глобальную проблему для рек и водоемов, из-за нарастающего уровня кофеина.

Так, в чашках с кофе содержатся сотни химических соединений. Кроме кофеина, во многих из них есть:

  • молоко;
  • сахар;
  • какао;
  • специи и другие ингредиенты.

Проблема заключается в том, что именно кофеин больше всего вредит окружающей среде — он не разлагается быстро и легко. В 2003 году ученые уже выяснили, что кофеин загрязнил швейцарские озера и реки. Более того, учёные также придерживаются мнения, что не стоит выливать в канализацию и остатки кофе без кофеина — это снижает pH воды, а органические соединения в таком кофе разлагаются и оставляют водные системы без кислорода.

Питательные вещества в кофе также стимулируют рост водорослей и могут привести к дополнительному дефициту кислорода в реках и озерах, что может создать стресс для морских растений и животных и потенциально сократить продолжительность их жизни. Ученые отмечают, что проблема кофеина актуальна для всего мира, в том числе и Антарктиды.

Как утилизировать кофе

Прежде всего ученые советуют варить меньше кофе — это сократит количество отходов. Также кофейную жидкость или гущу лучше аккуратно выбросить в сад или на клумбы, но в небольших количествах.

По мнению исследователей, лучшее место для кофейных отходов — компостная яма или переработка пищевых отходов. Если этими вариантами воспользоваться невозможно, тогда лучше как жидкость, так и гущу переместить в мусорные ведра.

Ранее мы рассказывали, что в водах Мирового океана есть 170 триллионов кусочков пластика — материала, который чрезвычайно вреден для экологии. Ученые отмечают, что человечеству уже сейчас стоит задуматься над тем, чтобы сократить производство пластика. Также мы писали, что ученые нашли способ, как с пользой использовать угольные отходы.

