Кавову гущу краще не викидати — що пропонують вчені натомість

Люди, які мають звичку виливати недопиту каву у каналізаційні стоки або викидають на вулицю кавову гущу — шкодять екології. Усе через те, що кофеїн розкладається повільно, тож вчені називають його забруднювачем.

Про це йдеться у статті Science Alert.

Чому кофеїн небезпечний

За статистикою, люди щодня випивають по два мільярди чашок кави, а уся недопита рідина має кудись подітися. І через утилізацію кофеїну страждає навколишнє середовище, адже кава, яку щодня виливають у каналізацію, створює глобальну проблему для річок і водойм, через наростальний рівень кофеїну.

Так, у чашках з кавою містяться сотні хімічних сполук. Крім кофеїну, у багатьох з них є:

молоко;

цукор;

какао;

спеції та інші інгредієнти.

Проблема полягає в тому, що саме кофеїн найбільше шкодить навколишньому середовищу — він не розкладається швидко і легко. У 2003 році вчені вже з'ясували, що кофеїн забруднив швейцарські озера та річки. Ба більше, вчені також дотримуються думки, що не варто виливати в каналізацію й залишки кави без кофеїну — це знижує pH води, а органічні сполуки у такій каві розкладаються і залишають водні системи без кисню.

Поживні речовини в каві також стимулюють ріст водоростей і можуть призвести до додаткового дефіциту кисню в річках і озерах, що може створити стрес для морських рослин і тварин і потенційно скоротити тривалість їхнього життя. Учені зазначають, що проблема кофеїну актуальна для всього світу, зокрема й Антарктиди.

Як утилізувати каву

Насамперед вчені радять варити менше кави — це скоротить кількість відходів. Також кавову рідину чи гущу краще акуратно викинути в сад або на клумби, але в невеликих кількостях.

На думку дослідників, найкраще місце для кавових відходів — компостна яма або перероблення харчових відходів. Якщо цими варіантами скористатися неможливо, тоді краще як рідину, так і гущу перемістити у відра для сміття.

Раніше ми розповідали, що у водах Світового океану є 170 трильйонів шматочків пластику — матеріалу, який надзвичайно шкідливий для екології. Науковці зазначають, що людству вже зараз варто задуматися над тим, щоб скоротити виробництво пластику. Також ми писали, що вчені знайшли спосіб, як з користю використовувати вугільні відходи.