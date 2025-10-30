Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Люди створили нову проблему для природи — до чого тут кава

Люди створили нову проблему для природи — до чого тут кава

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 23:15
Кавову гущу краще не викидати — що пропонують вчені натомість
Приготування кави. Фото: УНІАН

Люди, які мають звичку виливати недопиту каву у каналізаційні стоки або викидають на вулицю кавову гущу — шкодять екології. Усе через те, що кофеїн розкладається повільно, тож вчені називають його забруднювачем. 

Про це йдеться у статті Science Alert.

Реклама
Читайте також:

Чому кофеїн небезпечний 

За статистикою, люди щодня випивають по два мільярди чашок кави, а уся недопита рідина має кудись подітися. І через утилізацію кофеїну страждає навколишнє середовище, адже кава, яку щодня виливають у каналізацію, створює глобальну проблему для річок і водойм, через наростальний рівень кофеїну. 

Так, у чашках з кавою містяться сотні хімічних сполук. Крім кофеїну, у багатьох з них є:

  • молоко; 
  • цукор;
  • какао; 
  • спеції та інші інгредієнти. 

Проблема полягає в тому, що саме кофеїн найбільше шкодить навколишньому середовищу — він не розкладається швидко і легко. У 2003 році вчені вже з'ясували, що кофеїн забруднив швейцарські озера та річки. Ба більше, вчені також дотримуються думки, що не варто виливати в каналізацію й залишки кави без кофеїну — це знижує pH води, а органічні сполуки у такій каві розкладаються і залишають водні системи без кисню.

Поживні речовини в каві також стимулюють ріст водоростей і можуть призвести до додаткового дефіциту кисню в річках і озерах, що може створити стрес для морських рослин і тварин і потенційно скоротити тривалість їхнього життя. Учені зазначають, що проблема кофеїну актуальна для всього світу, зокрема й Антарктиди.

Як утилізувати каву 

Насамперед вчені радять варити менше кави — це скоротить кількість відходів. Також кавову рідину чи гущу краще акуратно викинути в сад або на клумби, але в невеликих кількостях. 

На думку дослідників, найкраще місце для кавових відходів — компостна яма або перероблення харчових відходів. Якщо цими варіантами скористатися неможливо, тоді краще як рідину, так і гущу перемістити у відра для сміття. 

Раніше ми розповідали, що у водах Світового океану є 170 трильйонів шматочків пластику — матеріалу, який надзвичайно шкідливий для екології. Науковці зазначають, що людству вже зараз варто задуматися над тим, щоб скоротити виробництво пластику. Також ми писали, що вчені знайшли спосіб, як з користю використовувати вугільні відходи.

кава вчені небезпечні відходи екологія утилізація
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації