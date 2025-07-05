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Главная Индустрии Покупают несмотря на санкции — кто не отказался от нефти из РФ

Покупают несмотря на санкции — кто не отказался от нефти из РФ

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 10:35
Какие марки нефти Россия продает в 2025 году и кто их покупает
Нефтяные башни. Фото: Freepok

Россия остается ключевым игроком на мировом рынке нефти, несмотря на санкции и глобальные энергетические изменения. В 2025 году страна адаптируется к новым реалиям, используя как традиционные, так и альтернативные маршруты экспорта.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие основные марки нефти экспортирует РФ и кто является главными покупателями.

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Какую нефть Россия поставляет на экспорт

Основная экспортная марка сырой нефти из России — Urals. Это смесь тяжелой западносибирской и легкой волжской нефти. До 2022 года ее активно покупали европейские страны, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину от этого сорта начали массово отказываться.

Сейчас Urals продается со значительным дисконтом к мировым эталонам — в частности, к Brent. В 2025 году средняя цена барреля Urals колеблется в пределах 55-65 долларов США, в зависимости от месяца и направления поставок. Для сравнения: Brent торгуется выше 80 долларов.

Другие марки, которые Россия экспортирует в ограниченных объемах:

  • Sokol (легкая нефть с Сахалина, ранее шла в Японию);
  • ESPO (марка, которую прокачивают на восток через нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан).

Впрочем, именно Urals остается ключевым экспортным сортом. Именно она является "рабочим активом" теневого российского флота и неофициальных трейдеров.

Кто покупает российскую нефть в 2025 году

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), крупнейшие потребители российской нефти в 2025 году — страны Азии. Они фактически заменили собой европейский рынок. Основные покупатели:

Китай — лидер по объемам закупок. В 2025 году ежемесячно импортирует около 2 млн баррелей в сутки из России. Часть поставок идет по трубопроводу, остальное — по морю. Китай пользуется ситуацией, получая нефть по сниженным ценам. Однако китайские компании избегают новых контрактов из-за риска вторичных санкций.

Индия — второй по объему покупатель морской нефти Urals. С начала санкций она нарастила закупки почти в 10 раз. В 2025 году объемы колеблются на уровне 1,5-1,8 млн баррелей в сутки. Импорт идет через посредников, часто без указания настоящего источника.

Турция — лидер по импорту нефтепродуктов, закупает до 300 тыс. баррелей в сутки напрямую или через офшорные компании. Часть топлива далее реэкспортируется в ЕС под видом местного продукта.

В мае 2025 года доходы России от экспорта в Турцию выросли на 18% благодаря увеличению поставок нефтепродуктов на 34%.

Евросоюз — несмотря на санкции, ЕС импортирует 6% российской сырой нефти, преимущественно через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. В мае 2025 года импорт нефти и газа из России составил 1 млрд евро, из которых 30% приходится на нефть.

Другие страны — Бразилия (11% нефтепродуктов) и Япония (небольшая доля нефти) также покупают российские энергоресурсы, в зависимости от рыночных условий.

Обходные маршруты

Отдельную нишу занимает так называемый "теневой флот" — суда без четкой принадлежности, с выключенными транспондерами. Через такие схемы российская нефть попадает в:

  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Малайзию,
  • Сингапур (как "смесь"),
  • страны Африки.

Некоторые из этих грузов после смешивания с другими сортами меняют происхождение, получая "чистое" происхождение и доступ к рынкам, формально закрытым для России.

Влияние санкций и изменения в транспортировке

Санкции G7 и ЕС, введенные в 2022 году, установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долл. США за баррель для морских перевозок. Однако в 2025 году Россия частично обходит эти ограничения.

В мае 2025 года морской экспорт сырой нефти снизился на 3% по сравнению с апрелем, а доходы от него упали на 8% до 176 млн евро в день — самый низкий показатель с января 2024 года.

При этом 54% морского экспорта нефти обеспечивали танкеры стран G7+, что значительно больше, чем 35% в январе. Доля "теневых" танкеров, которые ранее доминировали, сократилась с 65% до 46%.

Для сырой нефти доля танкеров G7+ выросла с 19% в январе до 39% в мае, тогда как "теневые" суда перевозили 61% (против 81% в январе). Кроме того, в водах ЕС выросли трансферы нефти с судна на судно (STS), которые в мае составили 142 млн евро в день — на 55% больше, чем в апреле. Танкеры G7+ обеспечили 93% этих трансферов, а "теневые" суда — только 7%.

Доходы от трубопроводного экспорта сырой нефти в мае снизились на 8% до 59 млн евро в день, несмотря на стабильные объемы. В то же время экспорт нефтепродуктов морем вырос на 11%, хотя доходы остались на уровне 164 млн евро в день.

Почему мир до сих пор покупает нефть из РФ

Российская нефть — одна из самых дешевых на рынке. В условиях глобальной нестабильности, высоких процентных ставок и энергетических вызовов для Азии, Urals выглядит привлекательно. Но это временное явление, уверены эксперты.

По их мнению, несмотря на ограничения, российская нефть не исчезнет с рынка, но тенденции показывают:

  1. Дисконты будут расти, если санкции будут усиливаться.
  2. Китай и Индия продолжат покупать, но будут требовать еще более выгодных условий.
  3. ЕС не вернется к Urals, даже в случае глубокого энергетического кризиса.
  4. Новое нефтяное эмбарго со стороны G7, которое охватывает судоходство и страхование, может значительно усложнить логистику.

Как сообщалось, мировая морская индустрия серьезно обеспокоена волной взрывов, которая с января 2025 года поразила уже пять нефтяных танкеров, которые ранее заходили в российские порты. Эти неслучайные атаки произошли в стратегически важных акваториях - преимущественно в Средиземном море и один раз в Балтийском, а объединяет их то, что все суда перед инцидентами посещали порты РФ и совершали остановки вблизи Мальты или в Ливии.

Также мы рассказывали, что Великобритания готовится ввести санкции против более 100 нефтяных танкеров, которые входят в так называемый "теневой флот". Эти суда помогают России обходить нефтяные ограничения и экспортировать свою нефть по всему миру. Лондон стремится усилить давление на российскую экономику, чтобы уменьшить ее возможности финансировать войну.

санкции торговля нефть экспорт Россия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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