Что добывали в Яворовском карьере до затопления — история и рекультивация

Яворовский карьер. Фото: Яворовская РГА/Facebook

Недалеко от города Яворов, во Львовской области, расположилось одно из самых удивительных природно-техногенных чудес Украины — Яворовский карьер. Это самое большое по глубине и объему воды искусственное озеро в Украине. Но мало кто знает, что еще несколько десятилетий назад на этом месте кипела промышленная деятельность, связанная с добычей серы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходило на этой территории до ее затопления, и как она изменилась после завершения добычи.

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Яворовский карьер расположен во Львовской области, вблизи города Яворов, и еще в 1960-х годах стал одним из символов химической промышленности УССР. Именно здесь действовало Яворовское месторождение серы — одного из ценнейших химических элементов для промышленности, аграрного сектора и оборонной сферы. В разгар добычи карьер был не просто промышленным объектом, а гигантским открытым кратером глубиной до 70 метров. Для своего времени — это была масштабная и амбициозная инфраструктура.

Сера из Яворова экспортировалась во многие страны. Ее использовали для производства серной кислоты, минеральных удобрений, средств защиты растений и в нефтехимии. Государственное предприятие "Яворовсера" ежегодно обеспечивало тысячи тонн этого ресурса, работая в пределах так называемого Модринского участка месторождения.

Уникальный способ добычи: сера плавилась под землей

Особенность Яворовского карьера заключалась в технологии добычи — способе подземной выплавки серы. Суть метода: в недра закачивали перегретую воду (до 165 °С), которая расплавляла серу. В жидком состоянии ее откачивали на поверхность. Такая технология позволяла добывать ресурс без масштабного разрушения земной поверхности, но в то же время оставляла под землей большие полости, которые впоследствии создали ряд экологических вызовов.

Этот метод имел несколько преимуществ: относительную безопасность для работников, уменьшение пылеобразования, более низкую себестоимость. Однако уже в 1980-х годах начались первые проявления экологической дестабилизации — загрязнение почв, подземных вод и проседание поверхности.

Кризис 1990-х: производство остановилось, оставив воронку

После распада СССР добыча начала постепенно сворачиваться. На фоне экономического спада и потери рынков сбыта, предприятие оказалось в кризисе. К середине 1990-х запасы имеющейся серы были почти исчерпаны, а сама отрасль — дотационной и экологически опасной. Дополнительно начали проявляться признаки подтопления карьера, в котором хранились агрессивные соединения, которые могли проникнуть в окружающие водоемы.

Перед государством встала дилемма: что делать с масштабной воронкой, оставленной после добычи? Открытый карьер был не только бессмысленным с точки зрения экономики, но и представлял реальную угрозу окружающей среде — из-за разгерметизации хранилищ химических отходов и возможной инфильтрации в водоносные горизонты.

Решение нашли во Львове: из промышленности — в рекреацию

Во второй половине 1990-х львовский институт "Горхимпром" разработал проект ликвидации промышленного объекта, сообщает Яворовская райгосадминистрация. Инженеры предложили наполнить карьер водой, тем самым стабилизировав ситуацию в зоне проседания и предотвратив дальнейшее экологическое загрязнение.

Процесс заполнения длился с 2002 по 2006 год — природные воды, грунтовые источники и дожди постепенно превратили гигантскую яму в водоем объемом более 200 миллионов кубометров.

Так появилось крупнейшее в Украине искусственное озеро — Яворовское. Его максимальная глубина — до 70 метров. Это не просто остатки горной истории, а пример того, как можно превратить проблемную промышленную зону в потенциальный объект рекреации.

Яворовское озеро сегодня: угроза или возможность

Сегодня Яворовский карьер, а точнее — Яворовское озеро, является популярным местом для отдыха. Его кристально чистая вода и живописные пейзажи привлекают туристов, которые ищут покоя и единения с природой. Озеро стало домом для местной флоры и фауны, а также площадкой для рыбалки, водных видов спорта и других рекреационных активностей.

Несмотря на то, что озеро выглядит живописно, оно остается объектом повышенного внимания. Часть дна до сих пор насыщена остатками химических веществ. Из-за глубины и специфики дна вода имеет разную плотность на разных уровнях — что может создавать опасные гидрологические условия.

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