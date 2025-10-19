Как украинцам экономить электроэнергию — энергетики объяснили

Энергетик за работой. Фото: Новини.LIVE

Российская армия обстрелами украинской энергетической инфраструктуры не только лишает света потребителей, но и увеличивает нагрузку на энергосистему. Поэтому сейчас украинцам важно экономно пользоваться электроэнергией.

В Министерстве энергетики рассказали, как население может помочь в сохранении энергии.

Не включайте сразу все приборы

Энергетики рекомендуют включать освещение только в тех комнатах, где находитесь, и не оставлять технику в режиме ожидания — это уменьшит потребление даже без особых усилий. Также лучше отсоединить от сети приборы, которыми вы редко пользуетесь.

"Экономное потребление — это поддержка энергосистемы нашей страны. Каждый может помочь сохранить стабильность, соблюдая простые, но важные правила", — отметили в Укрэнерго.

Не перегружайте энергосистему в пиковые часы

В такие периоды (утром и вечером) лучше не стирать вещи в стиральных машинах, не включать бойлеры для нагрева воды или любые другие мощные электроприборы. Постирать одежду, например, можно ночью, когда система еще имеет запас стабильности.

Не игнорируйте современные решения

По словам энергетиков, установка двухзонных счетчиков поможет эффективнее контролировать потребление электроэнергии. А замена старых ламп на светодиодные поможет уменьшить расходы электроэнергии в несколько раз.

