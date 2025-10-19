Як українцям економити електроенергію — енергетики пояснили

Енергетик за роботою. Фото: Новини.LIVE

Російська армія обстрілами української енергетичної інфраструктури не тільки позбавляє світла споживачів, а й збільшує навантаження на енергосистему. Тому зараз українцям важливо ощадно користуватися електроенергією.

У Міністерстві енергетики розповіли, як населення може допомогти у зберіганні енергії.

Реклама

Читайте також:

Не вмикайте одразу усі прилади

Енергетики рекомендують вмикати освітлення тільки в тих кімнатах, де перебуваєте, і не залишати техніку в режимі очікування — це зменшить споживання навіть без особливих зусиль. Також краще від'єднати від мережі прилади, якими ви рідко користуєтеся.

"Ощадливе споживання — це підтримка енергосистеми нашої країни. Кожен може допомогти зберегти стабільність, дотримуючись простих, але важливих правил", — зауважили в Укренерго.

Не перенавантажуйте енергосистему у пікові години

У такі періоди (зранку та увечері) краще не прати речі у пральних машинах, не включати бойлери для нагріву води чи будь-які інші потужні електроприлади. Випрати одяг, наприклад, можна уночі, коли система ще має запас стабільності.

Не ігноруйте сучасні рішення

За словами енергетиків, встановлення двозонних лічильників допоможе ефективніше контролювати споживання електроенергії. А заміна старих ламп на світлодіодні допоможе зменшити витрати електроенергії у кілька разів.

Раніше ми розповідали, чи з'являться в усіх регіонах країни графіки відключень світла. Дізнавайтесь також, де можна буде зняти гроші з картки, якщо світло відключать надовго.