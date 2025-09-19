ЕК приняла 19-й пакет санкций против РФ — какие сектора экономики РФ они затронут

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейская Комиссия в пятницу, 19 сентября, одобрила предложение 19-го пакета санкций против России. Целью пакета является усиление давления на ключевые источники доходов Кремля, в частности на энергетику, финансы, банки, криптоактивы, а также на усилия, которые Россия использует, чтобы обойти уже имеющиеся санкции через третьи страны или теневой флот.

Новини.LIVE рассказывают об основных пунктах нового пакета санкций.

Энергетическая сфера

Новый пакет санкций в частности предусматривает:

запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на рынки ЕС;

полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти", замораживание активов других компаний;

санкции против 118 судов "теневого флота", помогающих обходить ограничения (всего под санкциями уже более 560 судов).

"Мы хотим запретить импорт российского СПГ на европейские рынки. Время перекрыть кран. Я хочу четко заявить: европейцы будут в безопасности этой зимой. Потому что мы готовились к этому в рамках REPowerEU. Наши усилия уже сегодня дают результаты", — написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Новый пакет, как пишет The Guardian, также будет направлен против "нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров, нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай", которые, как утверждается, "покупают нефть с нарушением санкций".

"За три года доходы России от нефти в Европе сократились на 90%. Теперь мы окончательно переворачиваем эту страницу", — подчеркнула президент ЕК.

Военная экономика

19-й санкционный пакет также предусматривает новые ограничения на прямой экспорт товаров и технологий, используемых на поле боя, что коснется 45 компаний в России и третьих странах.

"Эти компании оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. В войне, управляемой инновациями, прекращение доступа России к ключевым технологиям имеет решающее значение. Прежде всего, когда речь идет о беспилотниках", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она также заявила, что хотя замороженные российские активы "не будут трогать", Украина получит репарационные кредиты, которые будут погашены за счет будущих российских репараций.

Стоит отметить, что 19-й пакет санкций должен быть утвержден Советом ЕС. Для его принятия необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов блока.

