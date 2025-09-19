ЄК ухвалила 19-й пакет санкцій проти РФ — які сектори економіки РФ вони зачеплять

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейська комісія у п'ятницю, 19 вересня, схвалила пропозицію 19-го пакету санкцій проти Росії. Метою пакета є посилення тиску на ключові джерела доходів Кремля, зокрема на енергетику, фінанси, банки, криптоактиви, а також на зусилля, які Росія використовує, щоб обійти вже наявні санкції через треті країни чи тіньовий флот.

Новини.LIVE розповідають про основні пункти нового пакета санкцій.

Енергетична сфера

Новий пакет санкцій зокрема передбачає:

заборону імпорту російського зрідженого природного газу (СПГ) на ринки ЄС;

повну заборону транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній;

санкції проти 118 суден "тіньового флоту", що допомагають обходити обмеження (загалом під санкціями вже понад 560 суден).

"Ми хочемо заборонити імпорт російського ЗПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Я хочу чітко заявити: європейці будуть у безпеці цієї зими. Тому що ми готувалися до цього в рамках REPowerEU. Наші зусилля вже сьогодні дають результати", — написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Новий пакет, як пише The Guardian, також буде спрямований проти "нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній у третіх країнах, включаючи Китай", які, як стверджується, "купують нафту з порушенням санкцій".

"За три роки доходи Росії від нафти в Європі скоротилися на 90%. Тепер ми остаточно перегортаємо цю сторінку", — наголосила президентка ЄК.

Військова економіка

19-й санкційний пакет також передбачає нові обмеження на прямий експорт товарів і технологій, що використовуються на полі бою, що торкнеться 45 компаній у Росії та третіх країнах.

"Ці компанії надавали пряму чи непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу. У війні, що керується інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення. Перш за все, коли йдеться про безпілотники", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також заявила, що хоча заморожені російські активи "не будуть чіпати", Україна отримає репараційні кредити, які будуть погашені коштом майбутніх російських репарацій.

Варто зазначити, що 19-й пакет санкцій має бути затверджений Радою ЄС. Для його ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів блоку.

