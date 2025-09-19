Нові санкції проти Росії — ЄК затвердила обмеження на криптовалютні платформи

Криптовалютна монета. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані важелі впливу на країну-агресорку торкнулися багатьох секторів, зокрема банків, енергетики і криптовалютного ринку.

Про це розповіла голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі X.

Удар по криптоплатформах

Серед усього списку санкцій, де фігурують обмеження для суден тіньового флоту РФ і на транзакції з енергетичними компаніями, Європейська комісія згадала про посилення боротьби з обходом цих самих заборон.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що Росія навчилася знаходити шляхи уникнення санкцій, але одночасно з розвитком таких тактик ухилення вдається адаптувати обмеження до нових реалій.

"Вперше наші заходи вдарять по криптоплатформах і заборонять транзакції з криптовалютами. Ми вносимо до списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами. Будуть обмежені операції з компаніями у спеціальних економічних зонах", — заявила голова ЄК.

Також Єврокомісія в рамках 19-го пакету санкцій пропонує заборонити транзакції для банків у Росії та третіх країнах, які обходять вже накладені обмеження. Плюс передбачені важелі впливу для іноземних фінансових установ, що співпрацюють із російською платіжною системою "Мир".

Що передбачає 19-й пакет санкцій

Для посилення тиску на Москву в новий пакет санкцій включили:

заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на європейські ринки з січня 2027 року;

зниження цінової стелі на нафту до 47,6 дол.;

обмеження проти 118 суден тіньового флоту РФ, які допомагають обходити санкції;

заборону транзакцій для енергетичних компаній, зокрема "Лукойл", "Роснафта", "Газпромнафта", "Новатек" та ін.;

санкції проти країн, що допомагають російському ВПК, зокрема Китаю;

заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення.

Від початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз запровадив 18 пакетів санкцій проти Росії. Вони торкнулися енергетики, фінансів, доступу до технологій, торгівлі та інших секторів.

