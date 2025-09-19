Відео
Головна Економіка Санкції проти Росії — чому ЄК хоче вдарити по криптоплатформах

Санкції проти Росії — чому ЄК хоче вдарити по криптоплатформах

Дата публікації: 19 вересня 2025 15:52
Нові санкції проти Росії — ЄК затвердила обмеження на криптовалютні платформи
Криптовалютна монета. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані важелі впливу на країну-агресорку торкнулися багатьох секторів, зокрема банків, енергетики і криптовалютного ринку.

Про це розповіла голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі X.

Читайте також:

Удар по криптоплатформах

Серед усього списку санкцій, де фігурують обмеження для суден тіньового флоту РФ і на транзакції з енергетичними компаніями, Європейська комісія згадала про посилення боротьби з обходом цих самих заборон.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що Росія навчилася знаходити шляхи уникнення санкцій, але одночасно з розвитком таких тактик ухилення вдається адаптувати обмеження до нових реалій.

"Вперше наші заходи вдарять по криптоплатформах і заборонять транзакції з криптовалютами. Ми вносимо до списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами. Будуть обмежені операції з компаніями у спеціальних економічних зонах", — заявила голова ЄК.

Також Єврокомісія в рамках 19-го пакету санкцій пропонує заборонити транзакції для банків у Росії та третіх країнах, які обходять вже накладені обмеження. Плюс передбачені важелі впливу для іноземних фінансових установ, що співпрацюють із російською платіжною системою "Мир".

Що передбачає 19-й пакет санкцій

Для посилення тиску на Москву в новий пакет санкцій включили:

  • заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на європейські ринки з січня 2027 року;
  • зниження цінової стелі на нафту до 47,6 дол.;
  • обмеження проти 118 суден тіньового флоту РФ, які допомагають обходити санкції;
  • заборону транзакцій для енергетичних компаній, зокрема "Лукойл", "Роснафта", "Газпромнафта", "Новатек" та ін.;
  • санкції проти країн, що допомагають російському ВПК, зокрема Китаю;
  • заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення.

Від початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз запровадив 18 пакетів санкцій проти Росії. Вони торкнулися енергетики, фінансів, доступу до технологій, торгівлі та інших секторів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк із 18 вересня 2025 року дозволив поштовим операторам здійснювати перекази для сплати мит США після скасування пільг на посилки до 800 доларів. Зміни не вплинуть на курсову політику.

Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про віртуальні активи. Він передбачає поділ цих активів на три категорії й ототожнення токенів з електронними грошима.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
