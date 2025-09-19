Новые санкции против России — ЕК утвердила ограничения на криптовалютные платформы

Криптовалютная монета. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия одобрила 19-й пакет санкций против России. Предложенные рычаги воздействия на страну-агрессора коснулись многих секторов, в частности банков, энергетики и криптовалютного рынка.

Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

Удар по криптоплатформам

Среди всего санкционного списка, где фигурируют ограничения для судов теневого флота РФ и на транзакции с энергетическими компаниями, Европейская комиссия упомянула об усилении борьбы с обходом этих самых запретов.

Урсула фон дер Ляйен признала, что Россия научилась находить пути ухода от санкций, но одновременно с развитием таких тактик уклонения удается адаптировать ограничения к новым реалиям.

"Впервые наши меры ударят по криптоплатформам и запретят транзакции с криптовалютами. Мы вносим в список иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами. Будут ограничены операции с компаниями в специальных экономических зонах", — заявила глава ЕК.

Также Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает запретить транзакции для банков в России и третьих странах, обходящих уже наложенные ограничения. Плюс предусмотрены рычаги влияния для иностранных финансовых учреждений, сотрудничающих с российской платежной системой "Мир".

Что предусматривает 19-й пакет санкций

Для усиления давления на Москву в новый пакет санкций включили:

запрет на импорт российского сжиженного природного газа на европейские рынки с января 2027 года;

снижение ценового потолка на нефть до 47,6 долл.;

ограничения против 118 судов теневого флота РФ, помогающих обходить санкции;

запрет транзакций для энергетических компаний, в частности "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть", "Новатек" и др.;

санкции против стран, помогающих российскому ВПК, в частности Китая;

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

С начала полномасштабной войны в Украине Европейский Союз ввел 18 пакетов санкций против России. Они коснулись энергетики, финансов, доступа к технологиям, торговле и других секторов.

