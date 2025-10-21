Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Фотоловушка в Чернобыле зафиксировала необычную птицу

Фотоловушка в Чернобыле зафиксировала необычную птицу

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 06:20
обновлено: 06:18
Аист черный в Чернобыле — что известно о птице, гнезда которой нашли в зоне отчуждения (фото)
Заброшенный отель в Чернобыле. Фото: УНИАН

В Чернобыльской зоне отчуждения, где деятельность человека сведена практически к нулю, восстанавливается дикая природа и появляются уникальные для Украины виды животных. Например, недавно здесь появилась очень редкая птица — аист черный.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в социальной сети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Аист черный в Чернобыльской зоне

По словам исследователей, на территории Чернобыльского заповедника уже обустроили гнезда более 20 пар черного аиста.

null
Аист черный - редкая птица, появление которой зафиксировали фотоловушки в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

"Не часто в фотоловушки попадают такие редкие птицы, как аист черный (Ciconia nigra). Эти пернатые чрезвычайно осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии с ними", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы гнездование птиц приблизилось к 50%, что является большим успехом. Как говорят исследователи, успешность гнездования ежегодно меняется: в засушливые сезоны из-за дефицита кормов размножаются лишь отдельные пары.

Сейчас аисты уже улетели в страны Центральной Африки, где будут зимовать. Последние особи были замечены в Украине в начале октября.

Что известно об аисте черном

Птица ведет скрытный образ жизни и избегает людей, говорится на сайте Красной книги Украины. Гнездится рядом с лесными озерами или заболоченными местностями. Аист черный в Украине распространен преимущественно на Полесье и в Карпатском регионе. Численность птицы достигает всего 400-450 пар.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда Чернобыль перестанет быть опасным для жизни людей. Интересно, что в 30-километровой зоне отчуждения есть участки с минимальным уровнем загрязнения радиацией. Также мы писали о еще одной уникальной птичке, которая живет в Чернобыле — золотомушке. В Украине сейчас существует два вида этих птичек, вес которых составляет всего 5-7 граммов.

животные экология Чернобыль Чернобыльская зона птицы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации