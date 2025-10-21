Аист черный в Чернобыле — что известно о птице, гнезда которой нашли в зоне отчуждения (фото)

Заброшенный отель в Чернобыле. Фото: УНИАН

В Чернобыльской зоне отчуждения, где деятельность человека сведена практически к нулю, восстанавливается дикая природа и появляются уникальные для Украины виды животных. Например, недавно здесь появилась очень редкая птица — аист черный.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в социальной сети Facebook.

Аист черный в Чернобыльской зоне

По словам исследователей, на территории Чернобыльского заповедника уже обустроили гнезда более 20 пар черного аиста.

Аист черный - редкая птица, появление которой зафиксировали фотоловушки в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

"Не часто в фотоловушки попадают такие редкие птицы, как аист черный (Ciconia nigra). Эти пернатые чрезвычайно осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии с ними", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы гнездование птиц приблизилось к 50%, что является большим успехом. Как говорят исследователи, успешность гнездования ежегодно меняется: в засушливые сезоны из-за дефицита кормов размножаются лишь отдельные пары.

Сейчас аисты уже улетели в страны Центральной Африки, где будут зимовать. Последние особи были замечены в Украине в начале октября.

Что известно об аисте черном

Птица ведет скрытный образ жизни и избегает людей, говорится на сайте Красной книги Украины. Гнездится рядом с лесными озерами или заболоченными местностями. Аист черный в Украине распространен преимущественно на Полесье и в Карпатском регионе. Численность птицы достигает всего 400-450 пар.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда Чернобыль перестанет быть опасным для жизни людей. Интересно, что в 30-километровой зоне отчуждения есть участки с минимальным уровнем загрязнения радиацией. Также мы писали о еще одной уникальной птичке, которая живет в Чернобыле — золотомушке. В Украине сейчас существует два вида этих птичек, вес которых составляет всего 5-7 граммов.