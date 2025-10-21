Лелека чорний у Чорнобилі — що відомо про птаха, гнізда якого знайшли у зоні відчуження (фото)

Закинутий готель у Чорнобилі. Фото: УНІАН

У Чорнобильській зоні відчуження, де діяльність людини зведена практично до нуля, відновлюється дика природа і з'являються унікальні для України види тварин. Наприклад, нещодавно тут з'явився дуже рідкісний птах — лелека чорний.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Лелека чорний у Чорнобильській зоні

За словами дослідників, на території Чорнобильського заповідника вже облаштували гнізда понад 20 пар чорного лелеки.

Лелека чорний — рідкісний птах, появу якого зафіксували фотопастки у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

"Не часто у фотопастки потрапляють такі рідкісні птахи, як лелека чорний (Ciconia nigra). Ці пернаті надзвичайно обережні, тож навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини з ними", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в останні роки гніздування птахів наблизилося до 50%, що є неабияким успіхом. Як кажуть дослідники, успішність гніздування щороку змінюється: у посушливі сезони через дефіцит кормів розмножуються лише окремі пари.

Зараз лелеки вже відлетіли до країн Центральної Африки, де будуть зимувати. Останні особини були помічені в Україні на початку жовтня.

Що відомо про лелеку чорного

Птах веде потайний спосіб життя та уникає людей, йдеться на сайті Червоної книги України. Гніздиться поруч із лісовими озерами чи заболоченими місцевостями. Лелека чорний в Україні поширений переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні. Чисельність птаха досягає загалом 400—450 пар.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли Чорнобиль перестане бути небезпечним для життя людей. Цікаво, що у 30-кілометровій зоні відчуження є ділянки з мінімальним рівнем забруднення радіацією. Також ми писали про ще одну унікальну пташку, яка живе у Чорнобилі — золотомушку. В Україні наразі існує два види цих пташок, вага яких становить усього 5-7 грамів.