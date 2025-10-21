Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Фотопастка у Чорнобилі зафіксувала незвичного птаха

Фотопастка у Чорнобилі зафіксувала незвичного птаха

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 06:18
Лелека чорний у Чорнобилі — що відомо про птаха, гнізда якого знайшли у зоні відчуження (фото)
Закинутий готель у Чорнобилі. Фото: УНІАН

У Чорнобильській зоні відчуження, де діяльність людини зведена практично до нуля, відновлюється дика природа і з'являються унікальні для України види тварин. Наприклад, нещодавно тут з'явився дуже рідкісний птах — лелека чорний.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Лелека чорний у Чорнобильській зоні 

За словами дослідників, на території Чорнобильського заповідника вже облаштували гнізда понад 20 пар чорного лелеки.

null
Лелека чорний — рідкісний птах, появу якого зафіксували фотопастки у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

"Не часто у фотопастки потрапляють такі рідкісні птахи, як лелека чорний (Ciconia nigra). Ці пернаті надзвичайно обережні, тож навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини з ними", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в останні роки гніздування птахів наблизилося до 50%, що є неабияким успіхом. Як кажуть дослідники, успішність гніздування щороку змінюється: у посушливі сезони через дефіцит кормів розмножуються лише окремі пари.

Зараз лелеки вже відлетіли до країн Центральної Африки, де будуть зимувати. Останні особини були помічені в Україні на початку жовтня.

Що відомо про лелеку чорного 

Птах веде потайний спосіб життя та уникає людей, йдеться на сайті Червоної книги України. Гніздиться поруч із лісовими озерами чи заболоченими місцевостями. Лелека чорний в Україні поширений переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні. Чисельність птаха досягає загалом 400—450 пар.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли Чорнобиль перестане бути небезпечним для життя людей. Цікаво, що у 30-кілометровій зоні відчуження є ділянки з мінімальним рівнем забруднення радіацією. Також ми писали про ще одну унікальну пташку, яка живе у Чорнобилі — золотомушку. В Україні наразі існує два види цих пташок, вага яких становить усього 5-7 грамів. 

тварини екологія Чорнобиль Чорнобильська зона птахи
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації