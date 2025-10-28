На Прикарпатье обнаружили необычную рыбу — чем она опасна

Солнечная пиранья. Фото: Галицкий национальный природный парк

При обследовании побережья сбросного канала Бурштынского водохранилища, которое входит в состав Галицкого национального природного парка, специалисты наткнулись на два экземпляра необычных для наших водоемов рыб — солнечных окуней (Lepomis auritus). Очевидно, они были пойманы рыбаками и выброшены на берег как малоценный улов.

Об этом сообщила пресс-служба Галицкого национального природного парка.

Отмечается, что, по свидетельствам рыбаков, на водохранилище эту рыбу ловят все чаще на различные искусственные имитации червей и слаги. Также, по их словам, этот вид в последние годы начали обнаруживать в других водоемах Ивано-Франковской области, например в Днестре.

Что известно об этой рыбе

Солнечный окунь, или солнечная пиранья — яркая, но опасная гостья украинских водоемов, объясняют специалисты. Эта пресноводная рыба предпочитает тихие, заросшие участки со стоячей или очень медленной водой и редко выходит на открытые пространства. Чаще всего ее ловят на поплавочную удочку с червем — она охотно реагирует на животные приманки.

Тело солнечного окуня сплюснуто по бокам и имеет колючие лучи, а в пасти — заметные острые зубы. Но больше всего поражает его внешность: яркие цвета и переливы делают этого хищника, без преувеличения, самой экзотической пресноводной рыбой, которую можно встретить в Украине.

В длину она вырастает до 30 сантиметров, хотя известны случаи, когда отдельные особи достигали и 40 сантиметров. Самцы отличаются более насыщенным оттенком пятна на жаберной крышке и активно заботятся о потомстве — строят гнезда, охраняют икру и мальков от других рыб. Во время нереста их окраска становится еще более яркой. В неволе солнечный окунь может прожить до 12 лет, тогда как в естественных условиях — значительно меньше.

Как солнечная пиранья оказалась в украинских водоемах

Появление солнечного окуня в наших водоемах — следствие искусственного переселения вида. Человек сознательно или случайно завез его из Северной Америки, где он является естественным обитателем, в Европу, а затем и в Украину.

Сначала рыба появилась в водоемах Крыма и Донбасса, откуда постепенно расселилась по рекам, озерам и прудам.

Чем опасна солнечная пиранья

Внешне привлекательная, но на самом деле чрезвычайно агрессивная, эта рыба быстро превратилась в серьезную экологическую угрозу.

Солнечный окунь поедает икру и мальков местных видов, вытесняя аборигенных хищников — ершей, окуней, судаков, щук. Его прожорливость и стремительное размножение (достигает половой зрелости уже на второй год) приводят к уменьшению популяций коренных рыб и нарушению естественного баланса водоемов. Там, где появляется этот яркий "царик", местная фауна постепенно исчезает.

