Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Екологи стурбовані — в Україні виявили небезпечну "гостю"

Екологи стурбовані — в Україні виявили небезпечну "гостю"

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:25
Оновлено: 17:29
На Прикарпатті виявили незвичайну рибу — чим вона небезпечна
Сонячна піранья. Фото: Галицький національний природний парк

Під час обстеження узбережжя скидного каналу Бурштинського водосховища, що входить до складу Галицького національного природного парку, фахівці натрапили на два екземпляри незвичних для наших водойм риб — сонячних окунів (Lepomis auritus). Очевидно, вони були впіймані рибалками й викинуті на берег як малоцінний улов.

Про це повідомила пресслужба Галицького національного природного парку.

Реклама
Читайте також:

Зазначається, що, за свідченнями рибалок, на водосховищі цю рибу ловлять все частіше на різні штучні імітації черв’яків і слаги. Також, за їх словами, цей вид впродовж останніх років почали виявляти в інших водоймах Івано-Франківщини, наприклад у Дністрі. 

Що відомо про цю рибу

Сонячний окунь, або сонячна піранья — яскрава, але небезпечна гостя українських водойм, пояснюють фахівці. Ця прісноводна риба надає перевагу тихим, зарослим ділянкам зі стоячою або дуже повільною водою й рідко виходить на відкриті простори. Найчастіше її ловлять на поплавкову вудку з хробаком — вона охоче реагує на тваринні приманки. 

Тіло сонячного окуня сплюснуте з боків і має колючі промені, а в пащі — помітні гострі зуби. Та найбільше вражає його зовнішність: яскраві кольори й переливи роблять цього хижака, без перебільшення, найекзотичнішою прісноводною рибою, яку можна зустріти в Україні. 

У довжину вона виростає до 30 сантиметрів, хоча відомі випадки, коли окремі особини сягали й 40 сантиметрів. Самці відрізняються більш насиченим відтінком плями на зябровій кришці та активно дбають про потомство — будують гнізда, охороняють ікру й мальків від інших риб. Під час нересту їхнє забарвлення стає ще яскравішим. У неволі сонячний окунь може прожити до 12 років, тоді як у природних умовах — значно менше.

Як сонячна піранья опинилася в українських водоймах

Поява сонячного окуня у наших водоймах — наслідок штучного переселення виду. Людина свідомо або випадково завезла його з Північної Америки, де він є природним мешканцем, до Європи, а згодом і в Україну. 

Спершу риба з’явилася у водоймах Криму та Донеччини, звідки поступово розселилася по річках, озерах і ставках. 

Чим небезпечна сонячна піранья

Зовні приваблива, але насправді надзвичайно агресивна, ця риба швидко перетворилася на серйозну екологічну загрозу. 

Сонячний окунь поїдає ікру та мальків місцевих видів, витісняючи аборигенних хижаків — йоржів, окунів, судаків, щук. Його ненажерливість і стрімке розмноження (досягає статевої зрілості вже на другий рік) призводять до зменшення популяцій корінних риб і порушення природного балансу водойм. Там, де з’являється цей яскравий "царик", місцева фауна поступово зникає.

Раніше ми розповідали про важливі нюанси щодо риболовлі в Карпатах

Також дізнавайся, що в Україні треба мати при собі під час риболовлі, щоб не отримати штраф.

екологічна загроза риба риболовля Прикарпаття водойма
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації