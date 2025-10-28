На Прикарпатті виявили незвичайну рибу — чим вона небезпечна

Сонячна піранья. Фото: Галицький національний природний парк

Під час обстеження узбережжя скидного каналу Бурштинського водосховища, що входить до складу Галицького національного природного парку, фахівці натрапили на два екземпляри незвичних для наших водойм риб — сонячних окунів (Lepomis auritus). Очевидно, вони були впіймані рибалками й викинуті на берег як малоцінний улов.

Про це повідомила пресслужба Галицького національного природного парку.

Зазначається, що, за свідченнями рибалок, на водосховищі цю рибу ловлять все частіше на різні штучні імітації черв’яків і слаги. Також, за їх словами, цей вид впродовж останніх років почали виявляти в інших водоймах Івано-Франківщини, наприклад у Дністрі.

Що відомо про цю рибу

Сонячний окунь, або сонячна піранья — яскрава, але небезпечна гостя українських водойм, пояснюють фахівці. Ця прісноводна риба надає перевагу тихим, зарослим ділянкам зі стоячою або дуже повільною водою й рідко виходить на відкриті простори. Найчастіше її ловлять на поплавкову вудку з хробаком — вона охоче реагує на тваринні приманки.

Тіло сонячного окуня сплюснуте з боків і має колючі промені, а в пащі — помітні гострі зуби. Та найбільше вражає його зовнішність: яскраві кольори й переливи роблять цього хижака, без перебільшення, найекзотичнішою прісноводною рибою, яку можна зустріти в Україні.

У довжину вона виростає до 30 сантиметрів, хоча відомі випадки, коли окремі особини сягали й 40 сантиметрів. Самці відрізняються більш насиченим відтінком плями на зябровій кришці та активно дбають про потомство — будують гнізда, охороняють ікру й мальків від інших риб. Під час нересту їхнє забарвлення стає ще яскравішим. У неволі сонячний окунь може прожити до 12 років, тоді як у природних умовах — значно менше.

Як сонячна піранья опинилася в українських водоймах

Поява сонячного окуня у наших водоймах — наслідок штучного переселення виду. Людина свідомо або випадково завезла його з Північної Америки, де він є природним мешканцем, до Європи, а згодом і в Україну.

Спершу риба з’явилася у водоймах Криму та Донеччини, звідки поступово розселилася по річках, озерах і ставках.

Чим небезпечна сонячна піранья

Зовні приваблива, але насправді надзвичайно агресивна, ця риба швидко перетворилася на серйозну екологічну загрозу.

Сонячний окунь поїдає ікру та мальків місцевих видів, витісняючи аборигенних хижаків — йоржів, окунів, судаків, щук. Його ненажерливість і стрімке розмноження (досягає статевої зрілості вже на другий рік) призводять до зменшення популяцій корінних риб і порушення природного балансу водойм. Там, де з’являється цей яскравий "царик", місцева фауна поступово зникає.

