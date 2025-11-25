МВФ и Украина ведут переговоры о новом транше на 8 миллиардов долларов

Будет ли девальвация гривны — позиция МВФ и НБУ
Украина и МВФ начали консультации по новой кредитной программе, которая должна действовать в 2026-2029 годах. Если переговоры будут успешными, наша страна получит $8 млрд, причем первый транш — уже в январе 2026 года.
При этом МВФ выдвигает очень серьезные требования к украинской власти. Об этом сообщает Mind.
Жесткие условия МВФ после коррупционного скандала
Параметры новой программы пока не согласованы. В то же время после нового коррупционного скандала в энергетике требования МВФ стали жестче — это может усложнить получение средств не только от фонда, но и от других доноров.
Поэтому правительство представило МВФ план обновления корпоративного управления в Энергоатоме, обновление представительства государства в наблюдательных советах, и предложило открытые конкурсы на должности директоров и независимых членов Наблюдательных советов госкомпаний.
Что требует МВФ
Среди возможных изменений, на которые Украина согласится ради транша МВФ, — полноценное налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы и изменения в налогообложении прибыли предприятий для минимизации злоупотреблений.
Также рассматриваются контролируемая гибкость курса гривны и усиление антикоррупционной политики, особенно в энергетике. Отдельным пунктом является детенизация бизнеса и борьба с уклонением от налогов.
Будет ли девальвация гривны
В медиа уже появляется информация, что МВФ хочет отпустить гривну в "свободное плавание". Но пока ни НБУ, ни Фонд официально не подтвердили эту информацию, хотя валютно-курсовые параметры действительно являются темой переговоров.
В прогнозе МВФ ожидается такой курс доллара к гривне:
- 2026 год — 45,4 грн за доллар;
- 2027 — 47,5 грн/доллар;
- 2028 — 48,7 грн/доллар;
- 2029 — 50 грн/доллар.
То есть за четыре года курс доллара может вырасти на +18% от текущего уровня.
