МВФ та Україна ведуть переговори про новий транш на 8 мільярдів доларів

Україна та МВФ розпочали консультації щодо нової кредитної програми, яка має діяти у 2026–2029 роках. Якщо перемовини будуть успішними, наша країна отримає 8 млрд дол., при чому перший транш — вже у січні 2026 року.

При цьому МВФ висуває дуже серйозні вимоги для української влади. Про це повідомляє Mind.

Жорсткі умови МВФ після корупційного скандалу

Параметри нової програми поки не узгоджено. Водночас після нового корупційного скандалу в енергетиці вимоги МВФ стали жорсткішими — це може ускладнити отримання коштів не лише від фонду, а й від інших донорів.

Тому уряд представив МВФ план оновлення корпоративного управління в Енергоатомі, оновлення представництва держави у наглядових радах, та пропонує відкриті конкурси на посади директорів та незалежних членів Наглядових рад держкомпаній.

Що вимагає МВФ

Серед можливих змін, на які Україна погодиться заради траншу МВФ, — повноцінне оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи та зміни в оподаткуванні прибутку підприємств для мінімізації зловживань.

Також розглядаються контрольована гнучкість курсу гривні та посилення антикорупційної політики, особливо в енергетиці. Окремим пунктом є детінізація бізнесу та боротьба з ухиленням від податків.

Чи буде девальвація гривні

У медіа вже з’являється інформація, що МВФ хоче відпустити гривню у "вільне плавання". Але поки ні НБУ, ні Фонд офіційно не підтвердили цю інформацію, хоча валютно-курсові параметри справді є темою переговорів.

У прогнозі МВФ очікується такий курс долара до гривні:

2026 рік — 45,4 грн за долар;

2027 — 47,5 грн/долар;

2028 — 48,7 грн/долар;

2029 — 50 грн/долар.

Тобто за чотири роки курс долара може зрости на +18% від поточного рівня.

