Головна Індустрії Чи буде девальвація гривні — позиція МВФ та НБУ

Чи буде девальвація гривні — позиція МВФ та НБУ

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:48
Оновлено: 13:19
МВФ та Україна ведуть переговори про новий транш на 8 мільярдів доларів
Українські гривні у руках. Фото: Мінфін

Україна та МВФ розпочали консультації щодо нової кредитної програми, яка має діяти у 2026–2029 роках. Якщо перемовини будуть успішними, наша країна отримає 8 млрд дол., при чому перший транш — вже у січні 2026 року. 

При цьому МВФ висуває дуже серйозні вимоги для української влади. Про це повідомляє Mind.

Читайте також:

Жорсткі умови МВФ після корупційного скандалу

Параметри нової програми поки не узгоджено. Водночас після нового корупційного скандалу в енергетиці вимоги МВФ стали жорсткішими — це може ускладнити отримання коштів не лише від фонду, а й від інших донорів. 

Тому уряд представив МВФ план оновлення корпоративного управління в Енергоатомі, оновлення представництва держави у наглядових радах, та пропонує відкриті конкурси на посади директорів та незалежних членів Наглядових рад держкомпаній. 

Що вимагає МВФ  

Серед можливих змін, на які Україна погодиться заради траншу МВФ, — повноцінне оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи та зміни в оподаткуванні прибутку підприємств для мінімізації зловживань. 

Також розглядаються контрольована гнучкість курсу гривні та посилення антикорупційної політики, особливо в енергетиці. Окремим пунктом є детінізація бізнесу та боротьба з ухиленням від податків. 

Чи буде девальвація гривні 

У медіа вже з’являється інформація, що МВФ хоче відпустити гривню у "вільне плавання". Але поки ні НБУ, ні Фонд офіційно не підтвердили цю інформацію, хоча валютно-курсові параметри справді є темою переговорів. 

У прогнозі МВФ очікується такий курс долара до гривні: 

  • 2026 рік — 45,4 грн за долар;
  • 2027 — 47,5 грн/долар;
  • 2028 — 48,7 грн/долар;
  • 2029 — 50 грн/долар. 

Тобто за чотири роки курс долара може зрости на +18% від поточного рівня. 

Як ми повідомляли раніше, експерти визначились з прогнозом курсу долара цією зимою та сказали, скільки коштуватиме валюта в Україні.

Також ми повідомляли, що деякі українці можуть втратити долари та євро та чому їх валюту вилучають. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
