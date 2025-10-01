Boeing планирует выпустить новый самолет на замену 737 MAX — в чем причина

Самолет Boeing 737 MAX. Фото: Reuters

Компания Boeing начала работу над созданием самолета следующего поколения с одним проходом. Предполагается, что новая модель в конце концов может заменить 737 MAX.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Что известно о планах Boeing

По данным источников, знакомых с ситуацией, компания начала раннюю фазу создания нового узкофюзеляжного самолета. Сейчас процесс ограничивается внутренними разработками и предварительными переговорами с потенциальными производителями двигателей.

Двое собеседников сообщили, что в начале года генеральный директор Boeing Келли Ортберг провел в Великобритании встречу с руководством Rolls-Royce, где обсуждали возможность создания нового двигателя для перспективного самолета. Кроме того, компания назначила нового топ-менеджера по разработке продукции в коммерческом подразделении, который ранее занимался проектированием новой модели самолета.

Почему Boeing решила заменить 737 MAX

Причиной такого шага стали все большие сомнения инвесторов и пассажиров относительно надежности 737 MAX. В прошлом году во время полета Alaska Airlines одна из панелей этого самолета отделилась в воздухе, что снова обострило кризис доверия к Boeing. Этот инцидент стал крупнейшим после глобальной остановки полетов MAX в 2019-м, когда две катастрофы привели к многочисленным жертвам.

Несмотря на это, Ортберг публично пока не озвучивал планов по замене 737. В своих официальных комментариях Boeing отмечает, что приоритетом остается реализация программы восстановления.

