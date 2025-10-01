Boeing планує випустити новий літак на заміну 737 MAX — в чому причина

Літак Boeing 737 MAX. Фото: Reuters

Компанія Boeing розпочала роботу над створенням літака наступного покоління з одним проходом. Передбачається, що нова модель зрештою може замінити 737 MAX.

Про це пише видання Bloomberg.

Що відомо про плани Boeing

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, компанія розпочала ранню фазу створення нового вузькофюзеляжного літака. Наразі процес обмежується внутрішніми розробками та попередніми перемовинами з потенційними виробниками двигунів.

Двоє співрозмовників повідомили, що на початку року генеральний директор Boeing Келлі Ортберг провів у Великій Британії зустріч із керівництвом Rolls-Royce, де обговорювали можливість створення нового двигуна для перспективного літака. Крім того, компанія призначила нового топменеджера з розробки продукції у комерційному підрозділі, який раніше займався проєктуванням нової моделі літака.

Чому Boeing вирішила замінити 737 MAX

Причиною такого кроку стали дедалі більші сумніви інвесторів і пасажирів щодо надійності 737 MAX. Минулого року під час польоту Alaska Airlines одна з панелей цього літака відокремилася у повітрі, що знову загострило кризу довіри до Boeing. Цей інцидент став найбільшим після глобальної зупинки польотів MAX у 2019-му, коли дві катастрофи призвели до численних жертв.

Попри це, Ортберг публічно поки що не озвучував планів щодо заміни 737. У своїх офіційних коментарях Boeing наголошує, що пріоритетом залишається реалізація програми відновлення.

