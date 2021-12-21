live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В Украине запретили популярный препарат от ожирения

Здравоохранение
21 декабря 10:56
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 616
views-icon
Читать на украинском
Препарат, по данным Гослекслужбы, может навредить здоровью или повлиять на лечение
В Украине запретили популярный препарат от ожирения

В Украине запретили реализацию и применение капсул "Ксеникал". Это средства с периферическим механизмом действия, применяемое при ожирении.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

Читайте также: В Украине запретили популярные антисептики: их отправили на карантин

Запрет "Ксеникал" в Украине

Известно, что речь идет именно о лекарстве "КСЕНИКАЛ орлистат по 120 мг, капсулы № 84", серии М2401М8, производства "Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия, Дельфарм Милано С. Р. Л., Италия", с маркировкой на русском языке, которое официально не ввозилось на территорию Украины, что может повлечь развитие болезни или ненадлежащее лечение. 

Заборона на медпрепарат в Україні

Следовательно, запрещается реализация, хранение и применение препарата в Украине с маркировкой на иностранных языках. Фармацевтам придется безотлагательно проверить наличие указанного средства, изъять его, уничтожить в двухнедельный срок и направить в Гослекслужбу копию акта об уничтожении отходов лекарственных средств. 

В случае невыполнения требований лица будут привлечены к ответственности согласно закону.

Для чего препарат "Ксеникал"

Терапия в сочетании с умеренно гипокалорийной диетой показана больным ожирением с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м² или пациентов с излишней массой тела (ИМТ ≥ 28 кг/м²), в том числе тех, кто имеет ассоциированные с ожирением факторы риска. Препарат не позволяет всасываться тяжелым жирам в кровь и выводит их вместе с калом.

Заборона на медпрепарат в Україні

Другие новости о здравоохранении:

  • Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила обезболивающее лекарственное средство " Аэртал "от ОАО "Гадеон Рихтер" (Венгрия).
  • В Украине запретили реализацию и применение порошка для оральной суспензии "Цедоксим". Решение является временным.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 616
здоровье Украина лекарства
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
5 ежедневных привычек, которые негативно влияют на работу мозга

5 ежедневных привычек, которые негативно влияют на работу мозга

22 декабря 16:45

Здравоохранение
В США одобрили использование новой инъекции для лечения ВИЧ

В США одобрили использование новой инъекции для лечения ВИЧ

21 декабря 22:05

Здравоохранение
В Африке неизвестная болезнь унесла жизни сотни людей: ВОЗ начинает экстренное исследование

В Африке неизвестная болезнь унесла жизни сотни людей: ВОЗ начинает экстренное исследование

14 декабря 17:14

Здравоохранение
В Украине антибиотики начнут продавать по новым правилам: когда и как

В Украине антибиотики начнут продавать по новым правилам: когда и как

14 декабря 10:24

Здравоохранение
Главная Здравоохранение В Украине запретили популярный препарат от ожирения
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен