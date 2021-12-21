В Украине запретили популярный препарат от ожирения

В Украине запретили реализацию и применение капсул "Ксеникал". Это средства с периферическим механизмом действия, применяемое при ожирении.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

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Запрет "Ксеникал" в Украине

Известно, что речь идет именно о лекарстве "КСЕНИКАЛ орлистат по 120 мг, капсулы № 84", серии М2401М8, производства "Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия, Дельфарм Милано С. Р. Л., Италия", с маркировкой на русском языке, которое официально не ввозилось на территорию Украины, что может повлечь развитие болезни или ненадлежащее лечение.

Следовательно, запрещается реализация, хранение и применение препарата в Украине с маркировкой на иностранных языках. Фармацевтам придется безотлагательно проверить наличие указанного средства, изъять его, уничтожить в двухнедельный срок и направить в Гослекслужбу копию акта об уничтожении отходов лекарственных средств.

В случае невыполнения требований лица будут привлечены к ответственности согласно закону.

Для чего препарат "Ксеникал"

Терапия в сочетании с умеренно гипокалорийной диетой показана больным ожирением с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м² или пациентов с излишней массой тела (ИМТ ≥ 28 кг/м²), в том числе тех, кто имеет ассоциированные с ожирением факторы риска. Препарат не позволяет всасываться тяжелым жирам в кровь и выводит их вместе с калом.

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