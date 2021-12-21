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В Україні заборонили популярний препарат від ожиріння

Охорона здоров'я
21 грудня 10:56
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Препарат, за даними Держлікслужби, може нашкодити здоров'ю або вплинути на лікування
В Україні заборонили популярний препарат від ожиріння

В Україні заборонили реалізацію та застосування капсул "Ксенікал". Це засоби з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні.

Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

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Заборона "Ксенікал" в Україні

Відомо, що йдеться саме про ліки "КСЕНІКАЛ орлістат по 120 мг, капсули № 84", серії М2401М8, виробництва "Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия, Дельфарм Милано С.р.л., Италия", з маркуванням російською мовою, що офіційно не ввозилися на територію України, що може спричинити розвиток хвороби або неналежне лікування. 

Заборона на медпрепарат в Україні

Відтак, забороняється реалізація, зберігання та застосування препарату в Україні з маркуванням іноземними мовами. Фармацевтам доведеться невідкладно перевірити наявність вказаного засобу, вилучити його, знищити у двотижневий термін і направити до Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарських засобів. 

У разі невиконання вимог особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з законом.

Для чого препарат "Ксенікал"

Терапія у поєднанні з помірно гіпокалорійною дієтою показана хворим на ожиріння з індексом маси тіла (ІМТ) ≥ 30 кг/м² або пацієнтам із зайвою масою тіла (ІМТ ≥ 28 кг/м²), у тому числі тих, хто має асоційовані з ожирінням фактори ризику. Препарат не дозволяє всмоктуватися важким жирам у кров і виводить їх разом з калом.

Заборона на медпрепарат в Україні

Інші новини про охорону здоров’я:

  • Держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила знеболювальний лікарський засіб "АЕРТАЛ"від ВАТ "Гадеон Ріхтер"(Угорщина).
  • В Україні заборонили реалізацію та застосування порошку для оральної суспензії "Цедоксим". Рішення є тимчасовим.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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здоров'я Україна ліки
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