Зеленский подписал закон об ограничении окладов для некоторых чиновников
Украинский президент узаконил установление рамки должностных окладов для служащих местного самоуправления. Речь идет о подписании закона № 3077-ІХ.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.
Детали закона
Как отмечается, свою подпись глава государства поставил под законом "О службе в органах местного самоуправления". Согласно ему, в частности, минимальный размер оклада служащего категории ІІІ не может быть меньше минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года.
В НАГС сообщили, что соответствующий закон также предусматривает следующее:
- разграничивает статус служащих местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;
- закрепляет принцип политической беспристрастности служащих местного самоуправления с сохранением права избираться и гарантий в рамках избирательного законодательства;
- упорядочивает проведение открытых конкурсов;
- оглашение конкурса и результатов через Единый портал вакансий публичной службы;
- вводит ежегодную оценку результатов служебной деятельности таких служащих;
- порядок профразвития служащих местного самоуправления;
- устанавливает порядок карьерного продвижения таких служащих;
- усовершенствует кадровый резерв служащих местного самоуправления;
- устанавливает рамки должностных окладов для служащих для местного самоуправления.
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.
Также мы писали, что в Украине постепенно восстанавливается рынок труда, увеличивается количество вакансий. Однако в некоторых областях ощущается дефицит профессионалов особенно остро.