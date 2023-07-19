Зеленский подписал закон об ограничении окладов для некоторых чиновников

Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент узаконил установление рамки должностных окладов для служащих местного самоуправления. Речь идет о подписании закона № 3077-ІХ.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

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Детали закона

Как отмечается, свою подпись глава государства поставил под законом "О службе в органах местного самоуправления". Согласно ему, в частности, минимальный размер оклада служащего категории ІІІ не может быть меньше минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года.

В НАГС сообщили, что соответствующий закон также предусматривает следующее:

разграничивает статус служащих местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;

закрепляет принцип политической беспристрастности служащих местного самоуправления с сохранением права избираться и гарантий в рамках избирательного законодательства;

упорядочивает проведение открытых конкурсов;

оглашение конкурса и результатов через Единый портал вакансий публичной службы;

вводит ежегодную оценку результатов служебной деятельности таких служащих;

порядок профразвития служащих местного самоуправления;

устанавливает порядок карьерного продвижения таких служащих;

усовершенствует кадровый резерв служащих местного самоуправления;

устанавливает рамки должностных окладов для служащих для местного самоуправления.

Источник: НАДС

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Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что в Украине постепенно восстанавливается рынок труда, увеличивается количество вакансий. Однако в некоторых областях ощущается дефицит профессионалов особенно остро.